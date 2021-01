Effetto coronavirus: chiude la Aicad dei fratelli Pedrotti. 12 dipendenti finiscono sulla strada

Aicad, azienda calzaturiera del Trentino nota per il marchio Lizard ma anche per altri prodotti che vendeva in tutto il mondo, è stata messa in liquidazione dalla proprietà.

L’azienda, dopo quasi 65 anni di attività, dovrebbe chiudere il prossimo 12 febbraio. Sono 12, soprattutto donne, gli addetti a cui è stato annunciato il licenziamento.

È la seconda azienda del settore che chiude in pochi giorni dopo Elleci, terzista (tra gli altri) di Valentino. Una lunga storia, quella di Aicad, a cui diede inizio Alfeo Pedrotti all’inizio degli anni ‘50. Pedrotti, infatti, partì verso la Norvegia e la Finlandia per lavorare come modellista di calzature.

Pubblicità Pubblicità

Rientrò qualche anno dopo e, ispirandosi alle scarpe dei lapponi, inventò i primi stivali doposci in pelle di foca. Alfeo trasmise la sua passione ai figli, che entrarono in azienda alla fine degli anni ‘80. Sono loro ad allargare la produzione fino a dar vita a un noto marchio di sandali: Lizard.

L’azienda dei fratelli Pedrotti era nata nel 1957 ma la tradizione calzaturiera risaliva a molti anni prima, precisamente al 31 marzo 1921 e aveva cominciato a produrre i primi doposci di pelle di foca.

La chiusura è dovuta al coronavirus. L’azienda trentina aveva infatti raggiunto un accordo a livello mondiale con la Scott per il marchio dei sandali Lizard, con la clalusola di salvaguardare lo stabilimento e i 12 dipendenti di Trento. Purtroppo l’arrivo del coronavirus non ha reso possibile il perfezionamento di questo importante contratto grazie al quale si sarebbero salvati i 12 posti di lavoro.

Pubblicità Pubblicità