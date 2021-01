Sulla rampa di lancio la nascita del nuovo PATT targato Kaswalder e Ossana

Le voci ormai girano da mesi e narrano di incontri che nelle ultime settimane si sono intensificati. Pare quasi pronto a fare capolino nell’agone politico trentino un nuovo soggetto: quello del PATT dei «delusi».

Un partito che però contrariamente a quello di Ugo Rossi guarderà solo ed esclusivamente al programma e allo statuto e non alle poltrone o ai giochi di palazzo.

Protagonisti del nuovo partito sono il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder che pare abbia dato la sua disponibilità a ricandidarsi nel 2023 portando in dote i suoi oltre 7.000 consensi, e il consigliere provinciale Lorenzo Ossanna che ormai da oltre un anno è in completa rottura con Rossi.

Ossanna è stato uno dei 4 «pattini» eletti nel 2018 nelle elezioni dove il ciclone della lega ha polverizzato il centro sinistra conquistando per la prima volta il potere nella provincia autonoma di Trento.

Ossanna, che ormai da mesi non parla più con Ugo Rossi e non ha più partecipato alle riunioni del partito, ultimamente non ha quasi mai votato i provvedimenti proposti dai suoi ex alleati appoggiando su quasi tutto la giunta Fugatti.

Kaswalder e Ossanna starebbero convincendo ad entrare nel progetto anche Franco Panizza, anche lui defenestrato da Ugo Rossi. Anzi, in verità l’idea di formare questo nuovo partito, era partita proprio dall’ex presidente del PATT in tempi non sospetti.

L’idea è quella di creare una stampella ben solida al governo Fugatti per le elezioni del 2023 della quale potrebbero far parte le componenti nazionali (lega, FdI e Forza Italia) alcune liste civiche e appunto il nuovo Patt.

Il nuovo partito vuole anche diventare un grande raccoglitore degli autonomisti delusi per la scelta di allearsi con la sinistra, e confrontarsi solo sul programma e lo statuto originale del vecchio movimento degli autonomisti che ormai non esiste quasi più. Si premieranno quindi i territori, la cultura e tradizione della nostra regione, mettendo al primo posto l’autonomia attaccata ogni giorno dal governo centrale giallorosso.

Dentro il nuovo movimento starebbero pensando di entrare anche soggetti presenti in vari consigli comunali.