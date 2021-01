Ieri la celebrazione di San Sebastiano patrono dei vigili urbani

L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi ha celebrato ieri mattina una santa Messa nell’atrio della sede della polizia locale di Trento Monte Bondone in via Maccani, in occasione della ricorrenza di san Sebastiano, patrono dei vigili urbani.

La celebrazione è stata riservata al solo personale della polizia locale e si è svolta nel rispetto delle restrizioni anticovid vigenti, alla presenza del comandante Lino Giacomoni e del vicecomandante Luca Sattin.

Ha partecipato il Commissario del Governo per la Provincia di Trento Sandro Lombardi mentre la Giunta comunale era rappresentata dall’assessore Roberto Stanchina.

Il patronato del Corpo dei Vigili Urbani è stato attribuito a S. Sebastiano per la sua ritenuta appartenenza ad una cohortes della milizia di Roma. Il Santo, infatti, secondo quanto raccontato dalla Leggenda Aurea, “una volta trasferitosi in questa città dalla sua natale (Milano o Norbona), divenne così amato dagli imperatori Diocleziano e Massimiano, che questi gli affidarono il comando della prima coorte”, cioè dei pretoriani.

Scarse sono le notizie storicamente fondate che si possiedono su san Sebastiano. La Depositio Martyrum del sec. IV d. C. e una annotazione del commento di S. Ambrogio (340 ca. – 397) al Salmo 118, informano soltanto del nome, della provenienza milanese, del luogo del martirio e della sepoltura in catacumbas – avvenuti alla fine del sec. III se non proprio agli inizi del successivo -, della festività liturgica fissata da antica data al 20 gennaio.

Più ricca, articolata di episodi e particolari biografici è, invece, la Passio nella quale, però, come spesso accade in tali contesti, ben poco può essere ritenuto attendibile, nonostante la “storia” del Santo sia stata compilata in data alquanto meritoria – intorno alla metà del sec. V, quando la memoria del soldato cristiano poteva ben essere ancora viva – e che l’autore mostri un’ottima conoscenza della topografia di Roma.

