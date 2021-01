Ianeselli positivo al Covid: “Erba cattiva come dice la destra? No, mi ammalo anche io”

“Dopo una settimana chiuso in casa, con Chiara e Andrea positivi, mi ero quasi convinto di essere davvero come alcuni della destra mi dipingevano in campagna elettorale: un’erba cattiva, resistente a tutto – scrive ironicamente il primo cittadino – . E invece non è così. Ieri qualche sintomo, poco fa il tampone rapido, anche io positivo.

Il lavoro da fare non manca, ho recuperato la fascia per registrare un messaggio per la Giornata della Memoria, si va avanti. E quando questo virus ti colpisce, pensi ancora di più a chi, malato, sta combattendo la battaglia per la vita e a tutti gli operatori della sanità che ci aiutano, ogni giorno“.