Giallo Bolzano, spunta il movente dei motivi economici. “Rivolevano i soldi delle tasse universitarie”

Avevano chiesto indietro al figlio i soldi delle tasse universitarie dopo l’abbandono degli studi a Innsbruck. E’ quanto trapela dalle indagini condotte dalla Procura di Bolzano secondo la quale ora tra i moventi di un probabile omicidio della coppia ci sarebbero i motivi economici. Lo riporta il Corriere.it.

Benno Neumair, contrariamente a quanto era stato divulgato all’inizio di questa tragica vicenda, non avrebbe più conseguito la laurea e da poco era tornato a vivere con i genitori. Le liti sempre più frequenti avrebbero reso il clima sempre più teso fino a quando Laura e Peter non hanno deciso di chiedere al figlio di contribuire al bilancio restituendo il denaro.

Quindi il 30enne istruttore di fitness, che ha lavorato come supplente alle scuole von Aufschnaiter, non risulta avesse conseguito il titolo universitario e, come riporta il Corriere, avrebbe rifiutato di responsabilizzarsi e di uscire dal nido di famiglia, nonostante i genitori avessero pensato di prendere in affitto per lui un appartamento al primo piano della palazzina di via Castel Roncolo.

Tra le ipotesi c’è quella, insistente, che i coniugi siano stati assassinati proprio lì, dato che pur avendo comunicato al proprietario di non avere più intenzione di affittarlo, quella sera ne detenevano ancora le chiavi.

E tra le tesi della Procura una ritorna più di frequente: Benno avrebbe ucciso i genitori, avrebbe caricato in macchina i corpi senza vita per poi disfarsene lanciandoli dal ponte di Vadena, tra Bolzano e Ora. Proprio il tragitto che Benno ha affermato di avere fatto per recarsi a casa di un’amica dove dice di avere passato la notte.

Una ricostruzione che uno degli avvocati del giovane, Flavio Moccia, non ha esitato a definire ‘fantasiosa’ essendo per di più ‘l’iscrizione nel registro degli indagati un atto dovuto da parte della Procura di Bolzano per procedere legittimamente’.

Gli occhi degli inquirenti per il momento rimangono puntati su ogni singolo spostamento di Benno Neumair nella notte tra il 4 e il 5 gennaio.