Caso Fusari, la Lega Comano Terme deposita un esposto alla Corte dei Conti

Non si placano le polemiche sul consigliere comunale di Comano Terme Davide Fusari, (nella foto) espressione della maggioranza e attaccato dall’opposizione leghista dopo aver ottenuto un incarico dal Comune in merito all’Ex Convento Lomaso.

La LEGA Comano Terme infatti (rappresentata dai consiglieri comunali Parisi, Binelli, Brena, Baroldi e Salvaterra,), dopo aver presentato un’interpellanza nei mesi scorsi e richiesto le dimissioni del cons. Fusari, ha provveduto a depositare un esposto alla Corte dei Conti per verificare le responsabilità dell’amministrazione comunale di Comano Terme.

La capogruppo della LEGA Parisi: “Ci siamo sentiti presi in giro dalla maggioranza sulla questione del cons. Fusari, perciò la parola passa alla magistratura. Non volevamo arrivare a questo punto, ma ricordo che oltre a non essere stati ascoltati abbiamo dovuto perfino assistere a continui conferimenti di incarichi al cons. Fusari (da ultimo in Comunità di Valle e nel comitato del notiziario comunale) quasi come se nessun’altro in zona fosse in grado di ricoprire questi ruoli. La maggioranza da un punto di vista etico non può continuare a spartirsi la cosa pubblica a proprio piacimento, ecco perché non escludiamo di intervenire sempre in sede giudiziaria anche per quanto la realizzazione (pessima) dell’ultimo famigerato Ponte.”

