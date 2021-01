Asia: per chi è positivo al Covid (o in quarantena) un servizio speciale di raccolta rifiuti

Da qualche tempo l’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale (Asia) ha attivato un servizio speciale di raccolta rifiuti indifferenziati per i soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena, che dovranno seguire alcune procedure per il conferimento.

Per prima cosa bisogna contattare Asia al numero di telefono 0461.241181 per attivare il servizio dedicato di raccolta, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

È necessario, poi, utilizzare il cassonetto dedicato: gli utenti già in possesso di contenitore personale 120 utilizzeranno quel bidone e Asia consegnerà il kit sacchetti da utilizzare, mentre gli utenti in possesso del bidone personale da 40 o 45 litri possono richiedere la consegna, assieme al kit sacchetti, del cassonetto da 120 litri per avere più volume a disposizione.

Pubblicità Pubblicità

Gli utenti dotati di chiave elettronica o tessera, invece, che si servono abitualmente dei cassonetti stradali, devono richiedere ad Asia l’apposito contenitore da 120 litri che sarà consegnato assieme ai sacchetti.

A tutti verranno fornite anche le istruzioni per il conferimento dei rifiuti, che dovrà essere fatto in modo indifferenziato (carta, imballaggi leggeri, vetro, umido, secco) all’interno di due sacchetti ben chiusi che andranno messi poi nel cassonetto (i sacchetti non vanno assolutamente abbandonati all’esterno del contenitore).

Il servizio di svuotamento viene svolto nelle seguenti giornate (l’esposizione va fatta entro le 6): martedì Piana Rotaliana e Altopiano Paganella, giovedì Val di Cembra, Valle dei Laghi, Aldeno-Cimone-Garniga.

Pubblicità Pubblicità



Alla fine del periodo di isolamento o quarantena, definito dalle indicazioni dell’Apss, l’utente dovrà richiamare Asia per terminare il servizio speciale.