Trasporto urbano e nuovo parcheggio a Priò: la minoranza di Predaia interroga la giunta

Il servizio di trasporto urbano per il collegamento delle frazioni e la possibile realizzazione di un nuovo parcheggio in via Roda, nella frazione di Priò.

Sono queste le due tematiche su cui si è concentrata l’attenzione del gruppo consiliare “Identità Predaia-Predaia Giovane”, composto dai consiglieri Loris Odorizzi, Alice Brida, Alberto Corazzolla, Marco Gilli, Andrea Preti e Martina Zadra, che nei giorni scorsi ha presentato due interrogazioni indirizzate alla sindaca di Predaia Giuliana Cova.

TRASPORTO URBANO: «PERCHÉ È STATO INTERROTTO IL SERVIZIO?» – In primo luogo i 6 firmatari intendono far luce sulle motivazioni che hanno indotto la giunta comunale a decidere di interrompere il servizio innovativo (primo sull’intero territorio provinciale quando partì nel 2016) di trasporto urbano tra le frazioni di Predaia.

Un servizio che «ha di fatto eliminato le barriere della mobilità interna comunale per molti giovani ed anziani, contribuendo ad accrescerne lo spirito di comunità – sostiene il gruppo di minoranza –. Con grande rammarico abbiamo appreso che, a partire dal 1° gennaio 2021, per volontà della giunta tale servizio non è più operativo. Consapevoli del calo di traffico nel corso dell’anno 2020 dovuto alle restrizioni per il contenimento della pandemia, riteniamo però immotivata l’interruzione di un servizio pubblico senza averne previsto uno sostitutivo».

Questo “blocco”, secondo i consiglieri di Identità Predaia e Predaia Giovane, rischierebbe di mettere ancora più in difficoltà chi questo servizio lo utilizzava «quale unica possibilità di mobilità».

«Una decisione che avrebbe meritato il coinvolgimento del Consiglio al fine di individuare possibili alternative e che toglie un servizio alla collettività – si legge nell’interrogazione –. Ciò stride con quanto espresso nel programma elettorale della lista “Predaia in Comune”, oggi maggioranza, e dalla stessa confermato nelle linee programmatiche di mandato 2020-2025 presentate durante la seduta pubblica del consiglio comunale di data 30 novembre 2020, dove tra gli obiettivi dei servizi al cittadino si legge: “Migliorare la rete di trasporto leggero già presente sul territorio comunale, armonizzandone gli orari con le attività e le necessità del territorio”».

Per questo la minoranza di Predaia ha depositato un’interrogazione, nella quale si chiede alla giunta quali siano le ragioni che hanno determinato la volontà di chiudere il servizio, se siano giunte richieste o lamentele specifiche in merito all’’interruzione del servizio e perché non si sia ritenuto opportuno coinvolgere il Consiglio Comunale.

I 6 consiglieri intendono sapere, inoltre, per quale motivo non si sia ritenuto opportuno, prima di eliminare un servizio, prevederne la sostituzione con un altro.

«L’attuale servizio – si legge in conclusione – usufruiva del Fondo provinciale per il sostegno di specifici servizi comunali, con una copertura di spesa a carico della Provincia Autonoma di Trento del 50%, che per l’anno 2020 è stata di 39.718.38 euro. Si è verificato che futuri servizi di trasporto, anche a chiamata, possano godere della stessa copertura? Come e quando si pensa, citando l’avviso agli utenti presente sul sito comunale, di “valutare l’attivazione di un nuovo servizio su prenotazione, più efficace e flessibile”?».

UN NUOVO PARCHEGGIO A PRIÒ – Nelle linee programmatiche di mandato 2020-2025 è prevista la realizzazione di un parcheggio in via Roda nella frazione di Priò.

Su questo punto i consiglieri di minoranza di Predaia intendono fare chiarezza, dal momento che in quest’area è presente un immobile di proprietà privata che da anni versa in condizione di abbandono.

«Tale situazione di degrado crea notevole disagio alla comunità di Priò – sostiene il gruppo “Identità Predaia-Predaia Giovane” –. Le recenti abbondanti nevicate ne hanno ulteriormente compromesso la stabilità, con il conseguente rischio di crollo e i relativi problemi di sicurezza pubblica che ne possono derivare».

Per questo motivo è stata presentata l’interrogazione, nella quale viene chiesto a sindaco e giunta se siano stati presi contatti per acquisire l’immobile e se si ritenga di dover intervenire per la messa in sicurezza dell’area.