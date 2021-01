Trame di futuro: al via il Piano Strategico Giovani 2021-2022 del Comune di Rovereto

L’Assessora Micol Cossali (foto) ha presentato in Provincia il Piano approvato dal Tavolo Giovani con gli assi e gli obiettivi da cui prenderanno le mosse i progetti dei prossimi due anni e cofinanziati dalla PAT

Coinvolgimento e partecipazione: sviluppare il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva; formazione continua e informazione; contrasto a stereotipi, pregiudizi e inclusione dei giovani nella vita della comunità; sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e maggior impatto sociale delle progettualità attivate.

Questi gli assi del Piano Strategico Giovani 2021-2022 presentato dalla Giunta comunale di Rovereto alla Provincia Autonoma di Trento e approvato dal Tavolo Giovani di Rovereto, un organo composto da venti giovani al di sotto dei 35 anni di età. Si tratta di rappresentanti di Associazioni e Cooperative giovanili, singoli giovani con particolari attitudini – anche indicati dalle Circoscrizioni – e rappresentanti del Comune.

Il PSG rappresenta uno strumento di lavoro che sviluppa la sussidiarietà e la concertazione degli interventi, sulla base degli indirizzi individuati dal Tavolo stesso.

“Il punto di partenza del progetto di lavoro di quest’anno – spiega l’Assessora Micol Cossali, che presiede il Tavolo – è stata l’individuazione del Referente Tecnico Organizzativo, come previsto dalla normativa provinciale. Si tratta del dott. Matteo Bolner, della Cooperativa The Hub Trentino Suedtirol, individuato attraverso un invito pubblico. Un passaggio dovuto ma che ci permette ora di avere un facilitatore delle politiche giovanili e di poter accedere ai finanziamenti provinciali. Con queste linee programmatiche, potremo operare con il territorio e per il territorio. Il particolare periodo che stiamo vivendo, con l’emergenza sanitaria in atto, nella difficoltà vissuta da molte famiglie, ha messo in luce le potenzialità dei più giovani ma anche le difficoltà della nostra società a scommettere sulle giovani generazioni. Occorre pensare ad un sempre maggiore coinvolgimento delle diverse fasce d’età nella vita della Comunità, facendo leva sulle potenzialità della popolazione giovanile e anche sulle opportunità di espressione che la tecnologia oggi offre”.

Sulla scorta di questi assi sono stati dunque individuati gli obiettivi da perseguire con questo piano.

Il principale è quello di poter trovare modalità che permettano al territorio di essere attrattivo e aperto (verso i giovani in primis) mantenendo il valore della relazione e dei legami di prossimità caratteristici delle piccole realtà e allo stesso tempo sviluppare capacità di apertura verso le novità e verso esperienze che vengono “da fuori” da cui lasciarsi contaminare positivamente. “Attraverso il Piano ci saranno per i giovani opportunità concrete di partecipazione, di portare le loro idee e di sviluppare dei progetti, – spiega ancora Cossali – occorre innanzitutto favorire la conoscenza del Piano tra i giovani, farne comprendere le potenzialità e favorire l’assunzione di responsabilità da parte degli stessi. Occorre certamente puntare sulla formazione per rafforzare le competenze progettuali, confrontarsi con buone pratiche e stimolare idee innovative. Per questo saremo in campo per promuovere e sostenere tutte le iniziative delle ragazze e dei ragazzi che vogliono impegnarsi sul territorio in modo attivo per i loro coetanei e per tutta la comunità”.

Il Piano avrà durata biennale e per il 2021 la spesa complessiva è prevista di Euro 55 mila euro. La PAT potrà finanziare sino al massimo 10.310,29 euro.

Nel corso del 2020 sono stati sette i progetti realizzati con un buon riscontro grazie alla capacità di reinvenzione messa in atto dai progettisti per far fronte alle difficoltà dovute alla particolare situazione. L’obiettivo di quest’anno è quello di incrementare la partecipazione su più livelli anche attraverso una maggiore diffusione della conoscenza del lavoro stesso del Tavolo.