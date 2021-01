Ritardi sulla consegna vaccini: In Trenino tagli del 60%

Pfizer colpisce ancora; è stato deciso dalla multinazionale statunitense che questa settimana ci arriveranno 165 mila dosi in meno rispetto alle 397 mila promesse all’Italia.

La Provincia di Trento sarà quella coi tagli più significativi di tutta la penisola, a Trento arriveranno il -60% dei vaccini destinati. Subito dopo Trento troviamo Bolzano con un -57%.

Per quanto riguarda il piano vaccinazioni in Trentino ieri mattina mattina risultavano somministrate 11.574 dosi, di cui 3.127 ad ospiti di residenze per anziani. In concreto circa l’80% degli ospiti delle RSA sono stati vaccinati.

In Friuli Venezia Giulia arriveranno il 53,8% in meno di dosi ed in Veneto il 52,5% in meno; subito si è fatto sentire il governatore della regione Luca Zaia “E’ vergognoso quello che sta accadendo sui vaccini. Non si può dare un piano di forniture che si traduce in piano vaccinale con la programmazione e poi le forniture vengono sospese.”

Continua poi il veneto :”Questa settimana possiamo attutire il danno, ma la prossima no: dovremmo sospendere la campagna vaccinale.”

Secondo alcuni, i tagli alle dosi per l’Italia saranno del 29% nelle prossime settimane e la profilassi sugli ottantenni sarà posticipata di un mese. Le proteste sono state molteplici: governatori, ospedali e scienziati si sono lamentati delle previsioni tanto da far mobilitare l’ad Italia di Pfizer.

L’ad ha rassicurato spiegando che i trasporti delle dosi ricominceranno normalmente e che quelle non consegnate questo semestre lo saranno il prossimo.