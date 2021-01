Positivo il bilancio 2020 di Admo Trentino con 666 nuovi iscritti

11 donatori effettivi, 666 nuovi iscritti (10.600 in totale), 80 mila euro devoluti in beneficenza e un bando di Servizio Civile Universale sono i punti salienti del bilancio 2020 di Admo Trentino.

Indubbiamente un successo per il quale la presidente Ivana Lorenzini, ha voluto ringraziare le volontarie che hanno fatto l’impossibile in un anno difficile come quello passato.

“Le malattie del sangue non hanno arrestato la loro crescita e quindi la necessità di trapianti di midollo osseo: ad aprile il Ministero della Salute ci ha chiesto di rafforzare l’attività di reclutamento di giovani potenziali donatori – spiega Ivana Lorenzini. Per rispondere a questo importante appello e con l’appoggio dell’Azienda Sanitaria con la quale ADMO ha stipulato un accordo nel 2011, i volontari hanno organizzato turni giornalieri per garantire la loro presenza all’interno della Banca del Sangue di Trento e del Centro Trasfusionale di Rovereto rivolgendosi ai donatori di sangue tra i 18 e i 35 anni, età nella quale si può entrare nel Registro dei donatori di midollo osseo. ADMO ha, inoltre, rafforzato la sua presenza sui social e grazie al contributo della Fondazione Cassa Rurale di Trento, sotto la regia di Busacca Produzioni Video, ha realizzato un video informativo sulla donazione di midollo osseo che coinvolge donatori effettivi, giovani trapiantati, volontari, medici e testimonial sportivi. Uno strumento importante, soprattutto ora, per fornire un’informazione corretta sulla donazione e arrivare al cuore di quanti lo guardano”.

Fondamentale il fatto che 11 trentini abbiano superato le paure legate alla pandemia e siano diventati donatori dando un contributo deciso per la salvezza di altre vite.

Infine il bando relativo ad un posto disponibile presso la sede di Trento per un giovane di età compresa tra i 18 ed i 28 anni.

Le domande andranno presentate entro il 15 febbraio, maggiori informazioni si possono avere visitando il sito www.admotrentino.it