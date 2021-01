Omicidio dei genitori? L’avvocato di Benno: “Tutte ipotesi da dimostrare”

Secondo quanto sostenuto dalla Procura di Bolzano, che lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario e occultamento di cadaverre, Benno Neumair avrebbe potuto uccidere i genitori per poi caricarne i corpi senza vita sulla macchina e gettarli da un ponte a 15 chilometri a sud di Bolzano, all’altezza di Vadena.

Oppure avrebbe potuto togliere la vita alla coppia in altri modi. E per quanto siano al vaglio anche ipotesi alternative, la teoria fondamentale sostenuta dall’accusa rimane la stessa: quella dell‘assassinio.

Tracce di sangue sono state trovate all’interno dell’auto di famiglia, una Volvo rossa, e sul ponte. La macchina è stata completamente svuotata e scandagliata centimetro per centimetro con l’ausilio del Combur test e del luminol.

Pubblicità Pubblicità

Ma sta ora ai carabinieri del Ris stabilire se i resti ematici e biologici rinvenuti possano essere realmente riconducibili al dna di Laura Perselli e Peter Neumair oppure se questi possano in qualche modo risalire ad un utilizzo precedente la scomparsa dei coniugi.

Nel frattempo per oggi (20 gennaio) è previsto un sopralluogo approfondito da parte degli specialisti di Parma sia dell’abitazione di via Castel Roncolo che del secondo appartamento di proprietà dei Neumair, lo stesso che i due ex insegnanti in pensione avrebbero deciso in precedenza di destinare a Benno come alloggio esclusivo per permettergli di condurre una vita indipendente.

E’ lì che, sempre secondo gli inquirenti, potrebbe essersi consumato il dramma. Il 30 enne insegnante di fitness dal canto suo continua a sostenere la propria innocenza.

Pubblicità Pubblicità



Ancora a piede libero per assenza di prove che possano destinarlo agli arresti e quindi innocente fino a prova contraria, si troverebbe attualmente ospite in casa di amici.

Un’ipotesi, quella dell’atto violento, avversata anche dai suoi avvocati difensori Flavio Moccia e Angelo Polo che la definiscono poco sostenibile almeno fino a quando non ci saranno gli elementi per determinare la reale colpevolezza del loro assistito che, ricordiamo, è solo indagato e non imputato nel caso della scomparsa e del possibile omicidio dei genitori.