Kim Kardashian supera i 200 milioni di followers su Instagram

Kim Kardashian ha raggiunto e superato lo straordinario traguardo di 200 milioni di followers su Instagram. Un risultato che hanno raggiunto soltanto altre 5 persone al mondo.

Classe 1980. Imprenditrice (proprietaria delle boutique di famiglia Dash e titolare di una linea di gioielli, abbigliamento, lingerie e profumi), personaggio televisivo, attrice e modella californiana.

Kim ha festeggiato questo importante traguardo postando sul suo profilo 3 scatti (impostati come fotogrammi di un video) accompagnati da una didascalia che recita: “200 milioni. Grazie così tanto per il vostro amore“. Il post ha ottenuto oltre 4 milioni di like e più di 19mila commenti.

Ma, come abbiamo detto, Kim non è l’unica ad aver superato i 200 milioni di followers. Il primo a riuscire in questa impresa è stato (lo scorso anno) il calciatore Cristiano Ronaldo, che attualmente è il personaggio più seguito in assoluto su Instagram.

In seconda posizione c’è la cantante Ariana Grande, prima donna a raggiungere la ragguardevole cifra. Seguono poi Dwayne Johnson (attore, produttore cinematografico e wrestler statunitense soprannominato “The Rock”), l’imprenditrice Kylie Jenner (sorella di Kim Kardashian) e la cantante e attrice Selena Gomez.

