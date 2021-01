In Val di Non arriva l’iniziativa “Cashback del sacchetto”

Per contribuire a mantenere un ambiente decoroso e pulito il negozio Amico mio CLES di mathi srls e Dog Walking – Val di Non hanno lanciato un’interessante e nuova iniziativa.

Nel loro piccolo, vorrebbero provare ad incentivare i padroni poco educati nella buona pratica della raccolta delle deiezioni dei propri amici a quattro zampe. Per questo motivo, in collaborazione con il Comune di Cles, il negozio Amico mio CLES di mathi srls e Dog Walking – Val di Non hanno deciso di lanciare l’iniziativa “CASHBACK DEL SACCHETTO“.

Ma in cosa consiste questo “Cashback del sacchetto“?

In pratica, se si risiede nel comune di Cles, per ogni sacchettino biodegradabile contenente i bisogni del proprio cane che viene consegnato presso il negozio Amico mio CLES di mathi srls situato in via Trento 64 a Cles, è possibile ricevere un buono sconto di 10 centesimi da spendere all’interno del negozio.

Dieci centesimi possono sembrare poco, ma bisogna tenere conto che ogni proprietario butta circa 3 sacchetti al giorno per cane. Di conseguenza, a fine mese, si può arrivare ad accumulare anche una decina di euro che possono essere spesi subito oppure conservati.

“Cashback del sacchetto” è sicuramente un’idea nuova e brillante, perfetta per incentivare ulteriormente i proprietari più pigri a raccogliere dai marciapiedi o dai giardini i bisogni dei propri animali. Il risultato, sarebbero delle strade e dei parchi più puliti e qualche sacchetto di mangime o qualche gioco a fine anno a spesa pari a zero!

