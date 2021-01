Grazie all’Europa a tavola con vermi gialli, grilli e locuste

In epoca di recessione e di fiducia minima per il futuro c’è chi invece può guardare all’orizzonte con ottimismo: sono gli allevatori di insetti, ma anche di grilli e vermi che ci ritroveremo tra le proposte del menù dei ristoranti dopo che l’Europa ha avviato un progressivo processo di sdoganamento.

Si comincia con i vermi gialli, ma in lista d’attesa ci sono grilli, locuste, larve e il parassita delle granaglie che potranno essere serviti interi o macinati, ma che si potranno trovare anche sugli scaffali dei supermercati.

Manca poco che i piatti di cavallette fritte non siano solo ricordi di viaggi orientali, ma che possano diventare l’alimento base di un veloce pranzo di lavoro. I vermi gialli che poi altro non sono che la farfallina della farina è stato da poco sdoganato dall’Efsa – l’autorità europea per la sicurezza alimentare che ha sede a Parma – sconsigliata solo a chi è allergico ai crostacei.

Alla messa in tavola mancano ancora due passaggi, ma questo primo parere positivo per mangiare un insetto è considerato una pietra miliare del futuro gastronomico, tant’è che le associazioni che riuniscono gli allevatori sono convinte che entro settembre potrà arrivare l’autorizzazione definitiva.

Poi è tutta una corsa a trovare un sapore comune che faccia da riferimento per facilitare la familiarizzazione con i nuovi alimenti: cavallette e grilli ricorderebbero le noci, la tarma della farina le arachidi.

Esiste già la dieta a base di insetti, la entomofagia che la Fao ha considerato strategica ai fini di combattere la fame nel mondo già nel 2008. In attesa dell’evoluzione definitiva della cucina a base d’insetti c’è chi ha convertito l’allevamento di tacchini di famiglia ( i gemelli Antonio e Giuseppe Bozzaotra di Pordenone) in allevamento di grilli e aspettano gli eventi vendendo bozzoli da seta utili per la cura di alcune patologie dermatologiche e puntano sulla farina di grillo.

