Caldonazzo: nel 2020 più nascite che decessi

A gennaio del 2020 Caldonazzo contava 3.916 abitanti (di cui 144 stranieri). A dicembre del 2020 la popolazione è arrivata a 3.855 abitanti (di cui 156 stranieri). La località della Valsugana ha visto quindi un incremento di 39 persone. L’incremento è dovuto sia al saldo naturale positivo che al saldo migratorio positivo.

Si tratta del maggior incremento dei residenti di un paese trentino degli ultimi anni: oltre il 40%.

Il saldo migratorio positivo fa dedurre che Caldonazzo sia stato scelto da non poche persone come luogo in cui trasferirsi, vista la sua ottima posizione (vicina ai grandi centri di Levico e Pergine) e la sua tranquillità.

Caldonazzo nasce su un territorio pianeggiante, circondato da boschi dove corre il torrente Centa, affacciato sul meraviglioso lago che prende il suo nome e circondato dalle montagne, che lasciano godere di bellissimi paesaggi. Partendo infatti dal piano territoriale, il paese è valorizzato in primis per il punto strategico in cui è posizionato.

Infatti dalla cittadina si può giungere facilmente a Trento ed alle numerose montagne nelle vicinanze, come la Panarotta, dove è possibile fare sport in ogni stagione. Sul piano dei trasporti pubblici le ferrovie trentine sono ben organizzate, disponendo di treni e corriere che facilitano gli spostamenti sul territorio.

Sul piano lavorativo non sono state istituite nuove postazione di lavoro, in quanto la capienza delle tre grosse aziende già presenti in Valsugana, Coster, Adige S.p.a e Menz e Gasser, riescono ad assorbire gran parte della popolazione che per la maggior parte lavora regolarmente creando quindi benessere e ricadute positive su tutto il paese.

Per fronteggiare l’aumento degli abitanti, il Paese ha puntato sulla riqualificazione del tessuto edilizio già esistente anziché sulla costruzione di nuovi edifici, permettendo così un consumo zero del terreno.

Caldonazzo ha registrato l’anno scorso 26 decessi e 34 nascite (17 maschie e 17 femmine). Il numero delle nascite ha superato quello dei decessi e quindi il saldo naturale è risultato positivo.

Ci sono stati inoltre 153 nuovi iscritti all’anagrafe comunale (di cui 29 stranieri). Di questi, 139 provengono da altre località italiane mentre 8 provengono dall’estero. Nell’anno 2020 ci sono state anche 122 persone che hanno lasciato il paese: 107 persone si sono trasferite in altri comuni italiani mentre 8 sono andati all’estero. Il numero dei nuovi arrivati è superiore al numero di coloro che hanno lasciato il comune e quindi il saldo migratorio è positivo.