Acciaierie Borgo: le lega interroga sull’ampliamento dello stabilimento

Il settore ambientale a Borgo Valsugana è da sempre molto sentito visto anche la presenza sul territorio dello stabilimento siderurgico.

Nella campagna elettorale del 2019 tutte le forze politiche scese in campo come sempre accade hanno riservato grande attenzione nei loro programmi elettorali alla questione ambientale.

In primis l’attuale primo cittadino Enrico Galvan che tra le priorità aveva inserito le bonifiche di alcune zone di Borgo, priorità che però ad oggi risultano essere rimaste solo sulla carta.

Idem per quanto riguarda le promesse di Martina Ferrai la candidata sconfitta del centro sinistra che in campagna elettorale tuonava “l’ambiente è il mio lavoro” salvo poi promuovere una serata presso l’azienda Boccher S.r.l che qualche problema con l’ambiente lo ha avuto come aveva raccontato la nostra testata coraggiosamente

Tra le forze in campo anche Sunil Pellanda, candidato per Rivivere Borgo, (unico a non essere entrato in consiglio comunale) che aveva dato grande risalto alle questioni ambientali richiedendo precisamente l’installazione di più d’esposimetri sul tetto dello stabilimento delle acciaierie per caratterizzare chimicamente, morfologicamente e dimensionalmente le polveri diffuse convogliate.

In questi giorni Marika Sbetta candidata per il centro destra provinciale insieme ai consiglieri Decari e Trentin ha depositato una mozione e un’interrogazione contro l’ampliamento annunciato da alcuni organi di stampa.

I tre consiglieri che fanno capo alla Lega chiedono alla giunta di schierarsi contro l’ampliamento dello stabilimento e di far adottare ulteriori misure per il controllo delle emissioni ed interrogano in riferimento ad alcuni episodi di “fumate” registrate nei mesi scorsi

“Da sempre la Lega si è schierata contro la presenza di questo stabilimento impattante ricordano i tre, alla luce anche di rischi per la salute pubblica. Nel corso di 40 anni di attività dello stabilimento sono stati introdotti diversi miglioramenti per limitare le emissioni inquinanti ma considerano lo stato dell’edificio costituito quando la consapevolezza ambientale non esisteva pare impensabile progettare un ampiamento o aumento della produzione. Le amministrazioni pubbliche locali non posso più ignorare o sottovalutare il problema dell’acciaieria anche in un’ottica di rilancio turistico della valle”. – si legge nella premessa del documento

Continuano i consiglieri della Lega: “recentemente sono state segnalate emissioni preoccupanti da parte di cittadini della zona che sono state prontamente trasmesse al primo cittadino. Alla luce di ciò si richiede di esprimere la propria contrarietà all’ampiamento dell’Acciaieria e si rilancia chiedendo l’inserimento nell’accordo di programma in fase di definizione alcuni miglioramenti nei controlli in primis la misurazione in continuo del mercurio e la collocazione di deposi menti sul tetto. Concludono – “nel dicembre del 2019 il consiglio comunale di Borgo ha approvato una mozione che impegna il sindaco a richiedere specifiche iniziative di informazione della cittadinanza in applicazione alla legge Kessler, quali iniziative si intendono adottare ?”

La questione ambientale torna ancora una volta sui banchi del consiglio comunale di Borgo Valsugana con richieste precise ad Enrico Galvan e la sua Giunta Comunale alla luce anche dei proclami in campagna elettorale.