Malé, condiviso da Provincia e Comune il progetto dello svincolo sulla strada statale 42

Il confronto questa mattina tra il presidente Fugatti e l’amministrazione guidata dal sindaco Cunaccia.

Ha trovato la condivisione dell’amministrazione comunale di Malé, guidata dal sindaco Barbara Cunaccia, il progetto di completamento dello svincolo sulla strada statale 42, illustrato oggi nel corso di una riunione online dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, accompagnato dal dirigente generale dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche Luciano Martorano.

L’intervento prevede il completamento dello svincolo esistente, che consentirà tutte le manovre da e per il centro abitato di Malé. L’opera, prevista dal “decreto anti-Covid” e già finanziata attraverso l’ultima legge di assestamento di bilancio per un importo di 2,8 milioni di euro, favorirà peraltro una migliore organizzazione della viabilità interna al capoluogo della Val di Sole e favorirà il rilancio turistico della zona.

Pubblicità Pubblicità

Il progetto esecutivo è attualmente in corso di aggiornamento da parte del progettista originario. L’Amministrazione provinciale ritiene che i lavori possano essere appaltati entro il primo semestre di quest’anno, dopo il passaggio in Conferenza dei servizi per il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, della conferma dell’accertamento positivo di conformità urbanistica e della verifica di compatibilità alla nuova Carta di sintesi di pericolosità.

L’intervento interessa il tratto di S.S. 42 compreso fra la fine della galleria “Rovine” e l’inizio del viadotto “Rabbies” e prevede la realizzazione dei nuovi rami di svincolo; il sovrappasso in corrispondenza sulla S.S. 42; l’allargamento e limitate modifiche plano-altimetriche della strada di accesso al centro abitato di Malé; la realizzazione strada interpoderale in prossimità dei nuovi rami di svincolo e la realizzazione dell’impianto di illuminazione per l’intera area di svincolo.

Pubblicità Pubblicità