Lutto nel mondo del tennis: è morto Achille Pedrotti. Aveva 81 anni

Achille, classe 1939, era conosciuto per aver gestito vari circoli tennis di Trento: il Cus a Mattarello, l’Ata e il “Grillo” in San Pio X. Una vita dedicata al Tennis.

Era stato colpito da un malore alcuni giorni fa nella sua abitazione in Clarina ed era stato trasportato all’ospedale Santa Chiara. Aveva anche contratto il Covid. Per lui non c’è stato nulla da fare e si è spento domenica mattina.

Achille era nato a Villamontagna ed era ultimo di quattro fratelli (Anna, Gino e Lidia). Era rimasto orfano di padre quando non aveva ancora compiuto un anno.

Finiti gli studi aveva lavorato come rappresentante per la Coca Cola e si era poi innamorato dell tennis, dedicandosi nella gestione di circoli.

Prima il Cus di Mattarello, poi l’Ata e infine il circolo di via San Pio X. In quest’ultimo circolo era solito dilettarsi in cucina con il suo famoso risotto al teroldego e la pasta al limone. Ha sempre vissuto la vita con allegria amando la convivialità.

Achille lascia la moglie Anna e i figli Piergiorgio, Roberto, Laura e Iris. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio nel cimitero di via Giusti.

