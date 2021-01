Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il guardrail poco prima dell’abitato di Sanzeno: illeso

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze ieri sera, domenica 17 gennaio intorno alle 18.20, poco prima dell’abitato di Sanzeno sulla SS43, la strada statale che da Dermulo conduce in Alta Val di Non.

Un uomo alla guida di un’Alfa Romeo Mito nera ha perso il controllo dell’auto in curva, forse a causa del fondo stradale ghiacciato, ed è andato a sbattere contro il guardrail.

Illeso il conducente, che non ha riportato ferite a seguito dello scontro.

Fortunatamente in quel momento non stavano sopraggiungendo altre vetture, quindi nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Taio.

