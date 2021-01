La Val di Fassa perde un altro dei suoi figli: dopo 8 giorni di lotta muore Federico Costantino

A pochi giorni dalla scomparsa di Etienne Bernand (qui l’articolo) la comunità della Val di Fassa è di nuovo in lutto. Federico Costantino, 40 anni di Canazei, aveva avuto un incidente in montagna il 9 di gennaio ma non è riuscito a riprendersi ed è morto nella giornata di ieri.

La settimana scorsa Costantino stava praticando lo sci alpinismo lungo un sentiero che parte dalla Val Contrin e arriva al rifugio Ciampac (1.700 metri di quota).

Mentre stava scendendo aveva perso il controllo degli sci ed era caduto in una scarpata lungo il bosco. I soccorsi erano stati immediati e l’uomo era stato trasferito all’ospedale Santa Chiara in rianimazione. Le sue condizioni si erano dimostrate gravissime fin da subito e dopo una settimana non c’è stato nulla da fare.

Federico viveva a Canazei e insieme al fratello Giuseppe gestiva il ristorante “El Resolè” ad Alba di Canazei. La tempesta Vaia aveva distrutto la struttura ma i due fratelli erano riusciti a riaprire in tempi record. Gli operai lavoravano di giorno e loro due lavoravano di notte.

Da qualche tempo gestiva inoltre il Garnì Monica, sempre ad Alba di Canazei, insieme alla moglie Alice Dellagiacoma, originaria di Predazzo. Aveva due figli, un maschietto di due anni e una femminuccia di 11 anni.

Prima che gestisse le due strutture Federico era un maestro di sci. Conosceva la val Contrin come casa sua e la frequentava quasi ogni giorni sia d’estate che d’inverno. Andava spesso solo, sia in bici che con le pelli di foca. Appena aveva un momento libero saliva verso quella che era la sua valle.

Da giovane era una promessa dello ski team Fassa e a 19 anni era diventato maestro di sci. Aveva partecipato anche ad alcune manifestazioni con le pelli di foca come la Sella Ronda Ski Marathon e il trofeo Mezzalama.

Attraverso la sua simpatia e il suo sorriso insegnava ai più piccoli e ai turisti come diventare dei bravi sciatori e come frequentare la montagna in sicurezza.

I funerali si svolgeranno probabilmente domani pomeriggio, ma bisogna attendere questa mattina che venga dato il nulla osta per la sepoltura.