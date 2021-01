Vittorio Sgarbi premia la provincia di Trento con un inedito Caravaggio

Cadere per poi rialzarsi più forti di prima, così deve avvenire anche per la cultura, un settore che non smette mai di sorprenderci e confortare anche in tempi di pandemia.

Vittorio Sgarbi in questa arte è maestro, saper superare le avversità con un’idea geniale, portare al Mart di Rovereto un’altra opera di Caravaggio dopo il “Seppellimento di Santa Lucia”, ma questa volta in esclusiva mondiale: la “Maddalena in estasi”.

Un’opera straordinaria per i colori e la tecnica dell’artista milanese, sfondo scuro e immagine quasi tridimensionale, alcuni dettagli hanno permesso a Mina Gregori appassionata storica dell’arte, di affermare che finalmente si trovava dinanzi non più ad una copia, ma all’originale Maddalena di Caravaggio.

Persino un foglietto posto sul retro della cornice indicava in caratteri seicenteschi il destinatario di quel quadro, il cardinale Borghese di Roma.

Celata a Londra e di proprietà di un privato, la tela esce allo scoperto dopo secoli, se ne erano perse le tracce nel 1610 quando Michelangelo Merisi detto Caravaggio, a soli 38 anni morì di malattia raggiungendo Porto Ercole in Toscana dopo una fuga rocambolesca.

Sulla barca (feluca) su cui viaggiava il pittore, erano rimaste le sue ultime tre opere, affidate alla marchesa Costanza Colonna che avrebbe dovuto consegnarle al cardinale. Ma solo un quadro andò a buon fine, il “San Giovanni” che si trova alla Galleria Borghese.

Ora il Trentino è in zona gialla e questo ha favorito l’apertura dei musei dal lunedì al venerdì soltanto per i residenti (vaccinati e guariti propone Sgarbi), evitando assembramenti e nel pieno rispetto del nuovo Dpcm.

Una vera opportunità per visitare in anteprima questo gioiello ritrovato, previa prenotazione online.