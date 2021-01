Lutto nel mondo della coralità trentina: è morto Luciano Anesi. Aveva 75 anni

Luciano Anesi era il presidente delle Piccole Colonne, un’associazione che si dedica al canto corale infantile. L’associazione, ormai storica, insegna la coralità ai bambini e organizza festival e concerti.

Anesi è stato il presidente dell’associazione fin dalla sua fondazione nel 1987. Adalberta Brunelli è l’anima artistica e creativa del coro, mentre Anesi curava gli aspetti tecnici, organizzativi e finanziari. Il suo apporto, benchè da dietro le quinte, era fondamentale.

L’associazione è nata a Povo nel 1987 grazie ad Adalberta Brunelli che insieme ad alcuni genitori avevano deciso di dar vita a un coro per i bambini.

Anesi aveva accettato di fare il cassiere mentre la presidenza era stato affidata a uno dei genitori. Quest’ultimo però non se la sentiva di assumere la carica e Anesi accettò di essere anche il presidente. Da quel momento è stato l’unico presidente dell’associazione.

Era talmente appassionato al progetto che decise di cambiare di lavoro per dedicare più tempo alle Piccole Colonne. Nel 2018 aveva scoperto di avere un tumore.

Nonostante tutto aveva cercato di essere sempre presente e in questo periodo aveva saltato solamente due concerti. Ha lottato con tutte le sue forze contro questo brutto male, ma alla fine non ce l’ha fatta. E’ morto ieri all’hospice di Mori.

Il presidente della Federazione dei cori del Trentino Paolo Bergamo ha espresso il suo dolore per la scomparsa e lo ricorda come una persona dinamica e propositiva. Parole di cordoglio anche per il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, che ha parlato di lui come un punto di riferimento per l’intero movimento dei cori giovanili italiani.

«Grande cordoglio ha suscitato oggi la scomparsa di Luciano Anesi, Presidente e animatore del coro Piccole Colonne di Trento. Una figura di riferimento per l’intero movimento dei cori giovanili italiani Luciano Anesi era insieme Presidente e Direttore tecnico del coro fondato alla fine degli anni ottanta. Esprimo le più sentite condoglianze a tutti i giovani coristi, ai membri dell’associazione Coro Ritmico Piccole Colonne e alla famiglia.» – Ha scritto il presidente Paccher in una breve nota.

Luciano Anesi lascia la moglie Rita e i figli Michele e Gabriele. Il funerale si terrà mercoledì 20 gennaio alle ore 14 e 30 a Cognola.