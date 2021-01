In via Grazioli scoperto un sito archeologico del IV° secolo dopo Cristo

Tra la parte alta di Via Grazioli e Via Molini è venuto alla luce un interessante sito archeologico al momento riconducibile al IV° secolo Dopo Cristo.

L’area ben visibile lungo Via Molini si trova di fronte alle Camilliane e potrebbe rivelarsi ben più ampia dell’attuale. Si trova infatti lungo l’antico percorso dell’acquedotto romano interrato che potrebbe venire alla luce durante i lavori di scavo del condominio che prenderà il posto della palazzina ottocentesca demolita giovedì scorso che si trova a pochi metri.

La neve ha fatto sospendere i lavori di scavo, ma al momento si è trovato un impianto produttivo con un’ampia fornace; una tomba che risalirebbe però al tardo medioevo e parte di un tracciato viario sempre di epoca romana.

Siamo in una zona che parte dalle ex Canossiane fino a Via Paradisi attentamente monitorata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali della Provincia. Al momento non si possono fare ipotesi su cosa servisse l’impianto produttivo in quanto non sono state trovate scorie di lavorazione, mentre la tomba si trova quasi a ridosso dell’antica strada, ma era priva di corredo.

Nel complesso sono abbastanza buone le condizioni generali di quanto ritrovato seppur in parte eroso dalle frequenti esondazioni del Fersina. I reperti sono stati trovati ad una profondità compresa tra il metro e mezzo ed i tre metri, ma gli scavi sono stati sospesi con la neve. Riprenderanno a terreno completamente asciutto con la speranza che si possano ritrovare oggetti utili per una valutazione più completa del sito che difficilmente sarà visitabile e forse solo una parte resterà visibile.

