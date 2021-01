Il Charity Shop cresce e si sposta in centro storico a Trento

Cresce il Charity Shop organizzato dai volontari dell’associazione “Insieme verso Nuovi Orizzonti” che dalla sede all’interno dell’ex convento dei Padri Francescani di Via Grazioli si è trasferita in Vicolo Santa Maria Maddalena.

Una sede in centro storico per cercare con una maggiore visibilità, di incrementare un’attività benefica che ha già dato ottimi risultati. Il meccanismo è semplice, le volontarie dopo un’attenta selezione mettono in vendita ad offerta libera gli indumenti e gli accessori per tutte le età il cui ricavato va a finanziare le attività di recupero e reinserimento attuate dal centro Kaire.

In occasione del Natale sono stati messi in vendita alcuni oggetti realizzati dagli ospiti del centro: “Abbiamo allargato l’offerta – spiega Francesca Cairone – con alcuni oggetti regalo che abbiamo affiancato agli indumenti per bambini, uomo e donna oltre ad una serie di accessori che ci vengono donati. Non riconosciamo nessuna provvigione sul venduto perché tutto il ricavato va in beneficenza”.

La presidente Alessandra Cipollone: “Raccogliamo quanto ci viene donato il lunedì mattina solo su appuntamento che dopo una selezione viene messo in vendita. Non siamo una discarica ed è per questo che valutiamo bene quello che ritiriamo che dev’essere in ottime condizioni per essere poi venduto. Alcuni abiti o accessori hanno un prezzo minimo, il resto è affidato alla generosità del nostro cliente”. Ci descrive chi dona e chi acquista? “

Si deve fare una premessa e cioè che in Trentino la cultura del riuso è molto diffusa e quindi chi compra sono anche persone che praticano questa filosofia. Tanti invece quelli che proprio non possono permettersi il costo di un abito in un negozio.

“C’è chi ci dà anche solo 2 euro – aggiunge la presidente – ma va bene così l’importante è che il messaggio che vogliamo trasmettere venga capito. A darci il materiale sono tanti trentini che piuttosto che buttare quello che non usano più ce lo propongono. Ribadisco che non prendiamo di tutto e che gli abiti devono essere lavati e stirati oltre che in buone condizioni”.

Dolores è la volontaria che con Francesca apre il Charity Shop il sabato mattina (gli altri giorni d’apertura sono il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30; mentre il giovedì ed il sabato l’orario è dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30) : “Purtroppo con le restrizioni dovute alla pandemia non possiamo aprire regolarmente, ma insieme alle altre volontarie riusciamo a garantire una presenza fissa di due persone nelle giornate d’apertura: ognuna di noi mette a disposizione il tempo libero che ha”.

Per maggiori informazioni sull’attività di “A Trento dove l’usato ha un cuore” si può contattare il 347-4738024 oppure 339-4955108.