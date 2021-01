Secondo fiocco, stavolta rosa, per l’edicola di piazza Cantore. È nata Amelia

Non capita davvero spesso che un fiocco rosa possa valere per due edicole tabaccherie, ma Amelia è riuscita a fare come aveva fatto Alessandro.

La piccola ieri pomeriggio dopo essersi fatta attendere per quasi due giorni, si è rilassata tra le braccia di mamma Laura e papà Gabriele.

Laura Garbin gestisce l’edicola tabacchi di Piazza General Cantore a Cristo Re, mentre Gabriele Sannicolò è il titolare di quella di San Martino. Entrambe sono punti di riferimento per i due rioni, Gabriele è anche l’unico edicolante calzolaio di Trento.

L’arte se l’è fatta insegnare dal vecchio artigiano di quartiere prima che andasse in pensione; ne ha acquistato l’attrezzatura e utilizzando uno scantinato che si trova proprio sotto Torre Verde aggiusta e ripara nei tempi morti dell’edicola.

Momenti di notorietà anche per Laura quando alla nascita di Alessandro le sue clienti si mobilitarono per farle da baby sitter per permetterle di riprendere il lavoro il prima possibile.

Amelia arriva in un momento del tutto diverso e più difficile, ma proprio per questo la gioia è ancora più grande. A mamma Laura e papà Gabriele le congratulazioni della redazione della Voce del Trentino.

