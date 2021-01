Rovereto: entro la primavera il passaggio pedonale sotto la ferrovia

E’ un primo passo per unire la città, oggi divisa dal passaggio della linea ferroviaria.

Un unione nei fatti, ma anche simbolica, che si inserisce in quel più ampio progetto di avvicinamento delle periferie al centro e di coesione del tessuto urbano che può rafforzare anche il tessuto sociale di una città

“Siamo molto soddisfatti della conferma arrivata da Ferrovie dello Stato: nei prossimi giorni inizierà la posa in opera delle condotte che serviranno da infrastruttura per creare la stazione bifronte, a lungo auspicata dai cittadini”. Così il Sindaco Francesco Valduga commenta la conferma ricevuta da parte dei vertici di FS Italia dell’imminente realizzazione del tunnel pedonale che permetterà ai pendolari di accedere alla stazione anche dal lato ovest della città.

Si tratta di un’opera che, collegata alla realizzazione di un parcheggio in via Zeni, in collaborazione con Trentino Trasporti, permetterà agli abitanti delle frazioni collocate tra il fiume Adige e la linea ferroviaria di accedere direttamente ai treni. “Creare un sistema integrato, che favorisca la mobilità alternativa, riducendo il traffico è un obbiettivo primario. Quest’opera – spiega l’assessore alla mobilità, Andrea Miniucchi – agevolerà tutti i pendolari che ogni mattina prendono il treno, permettendo loro di evitare strada fino in centro e di trovare un comodo parcheggio. Attraverso il dialogo costante e la collaborazione con FS Italiane e Trentino Trasporti potremo offrire un servizio migliore e completo per tutti i cittadini”.

“Si tratta di una prima opera importante per il disegno futuro della città” – commenta l’assessore alle Grandi opere, Carlo Plotegher – “L’apertura di questo passaggio, per il quale le trattative sono iniziate già due anni fa, segnerà l’inizio di un nuovo rapporto tra il centro e le periferie, non più divise, ma finalmente in rapporto costante. Si tratta di un passo fondamentale nel percorso che abbiamo avviato e che è destinato a migliorare il volto della città nei prossimi anni”.

“In attesa del sottopassaggio ciclopedonale previsto dall’amministrazione comunale tra le grandi opere da realizzare nei prossimi anni” – conclude il Sindaco Valduga – “questo passaggio è un primo, importante, passo verso una sempre maggiore coesione territoriale e sociale: Rovereto è una città che un passo alla volta sta conquistando una nuova dimensione urbana e territoriale; recuperando spazi per il vivere insieme”

