Nuovi progetti per la storica unione tra APT Dolomiti Paganella e Consorzio Turistico Piana Rotaliana

E’ un anno che l’APT Dolomiti Paganella e il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg collaborano in vista della loro unione che è stata formalizzata lo scorso 12 agosto 2020 con la legge provinciale n. 8/2020.

Una legge che ha ridefinito gli ambiti turistici regionali con l’armonizzazione dei Consorzi Turistici e di alcune APT all’interno di altri ambiti territoriali, ovvero con questa legge il Consorzio Turistico della Piana Rotaliana è stato unito all’APT Dolomiti Paganella. Una fusione che è stata presentata lo scorso mercoledì in diretta streaming dagli uffici della Dolomiti Paganella e che ha visto protagonisti i responsabili dei due enti.

Una diretta rivolta agli operatori del territorio e a tutta la cittadinanza per fare chiarezza su questa riorganizzazione e approfondire le attività in cantiere e le strategie di sviluppo dei due territori.

In poche parole, la legge provinciale 8/2020 non ha cambiato il sistema di gestione, la cosiddetta governance, ma ha cambiato il territorio di gestione dell’Azienda Turistica Dolomiti Paganella. Un territorio più ampio che ora comprende anche la Piana Rotaliana.

L’Azienda Turistica Dolomiti Paganella rimane la regista delle Associazioni Turistiche della Paganella: Andalo Vacanze, Molveno Holiday, Fai Vacanze, Cavedago Vacanze, Parco Faunistico di Spormaggiore, alle quali si è aggiunto il Consorzio Piana Rotaliana che manterrà la sua identità e autonomia nella direzione degli operatori turistici e nell’organizzazione dei vari eventi.

L’aspetto più significativo determinato dalle legge 8/2020 è nei rapporti economici tra Consorzio Piana Rotaliana e APT Dolomiti Paganella, infatti con questa armonizzazione vi saranno maggiori finanziamenti provenienti dalle aziende private – in particolare dalla quota dei privati della Piana Rotaliana.

Questi nuovi finanziamenti avranno una ricaduta nello sviluppo di nuovi progetti per la Rotaliana e per questo motivo, da 01 gennaio 2021, nella direzione generale della Dolomiti Paganella sono entrate tre nuove risorse umane dal Consorzio Turistico Königsberg.

Per gli operatori territoriali (strutture ricettive, cantine, impianti sciistici, attività commerciali, aziende, ecc..) la situazione non cambierà, ma anzi ci saranno nuove opportunità e nuove proposte turistiche, volte soprattutto a migliorare l’esperienza del turista che soggiornerà nel territorio Paganella-Rotaliana.

In questo contesto il Consorzio Turistico Rotaliano vedrà finanziato un progetto di sviluppo legato strettamente al suo territorio, ovvero il cosiddetto enoturismo. Un progetto che unirà più aspetti legati all’ambiente e alle peculiarità dei comuni legati al Consorzio come la cultura, la gastronomia, lo shopping e la natura. Il progetto prevede percorsi di formazione per migliorare l’esperienza enoturistica, incontri internazionali con aziende vitivinicole, percorsi di trekking del vino e di enoesperienze per il turista.

Inoltre e non meno importante è previsto per il Consorzio Piana Rotaliana un rinnovamento dell’infopoint e una riprogettazione del portale web, volti entrambi alla promozione e allo sviluppo del prodotto enoturistico. Un booking center legato alla Dolomiti Paganella e una vera e propria Casa del Vino in Piana Rotaliana come contenitore multifunzionale per la valorizzazione della cultura vitivinicola locale e permettere al turista un’esperienza a 360°.

In ultimo, ma non per questo meno importante, entro maggio vi sarà l’armonizzazione di un altro ente turistico con la Dolomiti Paganella e cioè il Consorzio San Lorenzo-Dorsino che non sarà più nell’Azienda Turistica delle Terme di Comano, in quanto quest’ultima verrà assorbita dall’Azienda per il Turismo del Garda. Anche questa è una fusione importante perché porterà nella governance Dolomiti Paganella il pacchetto dei Borghi più Belli d’Italia.

Come segnalato dall’incontro dello scorso mercoledì, nel 2022, ci saranno ulteriori armonizzazioni con territori turistici ancora più grandi, Campiglio-Rendena e Val di Sole-Val Di Non, quindi una gestione turistica regionale solo all’inizio di una lunga fase di studio e sviluppo.