Malore in palestra a Rovereto, muore il 47 enne Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti, 47 enne di Trento, era solito allenarsi nella sua palestra di crossfit in via del Garda a Rovereto.

In questi mesi di chiusura si era dato da fare e proprio ieri era in compagnia della sua collega, con la quale stava tenendo dei corsi online per i frequentatori della palestra. La palestra si chiama «Mad tortuga crossfit» e si trova nella zona antistante il Millenium.

All’improvviso verso mezzogiorno ha accusato un malore e si è accasciato a terra. La collega ha subito chiamato i soccorsi e nel frattempo ha provato a rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco.

Sul posto è arrivata un’ambulanza e si è alzato in volo anche l’elicottero con il medico rianimatore a bordo. I soccorritori hanno provato sia con i farmaci che con il defibrillatore ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per fare chiarezza sull’accaduto e hanno constatato che si è trattato di una morte naturale. Il medico del 47 enne ha spiegato che l’uomo era in ottima salute e non c’era mai stata nessuna avvisaglia che avesse potuto far pensare a una morte così improvvisa. Era infatti uno sportivo e aveva periodicamente delle visite.

La notizia ha sconvolto tutti coloro che frequentavano la sua palestra e si è diffusa presto in tutta la città. Lorenzo era un appassionato di crossfit, una disciplina che si basa su movimenti funzionali e ha come caratteristica principale l’intensità di esecuzione.

Gli esercizi possono essere a corpo libero, mediante dei pesi o derivano da discipline aerobiche (corsa, nuoto, salto con la corda). Erano tanti coloro che frequentavano la sua palestra ed erano appassionati di questi disciplina. Purtroppo quando la palestra riaprirà al pubblico dovranno fare a meno di lui.

