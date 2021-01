ioapro: a Trento tiepida adesione alla protesta

La prima serata di disubbidienza civile di ristoratori e baristi è stata a macchia di leopardo anche perché le associazioni di categoria si sono schierate compatte contro la spontanea iniziativa di base #ioapro.

A Trento i locali della movida (Simposio, Gatto Gordo, Franz Stube, Porteghet e Suite Cafè e il “ El Barrio” di San Martino ) hanno puntato su allestimenti esterni e interni, ma a locali chiusi e solo con le luci accese come da indicazioni date da Confcommercio. I gestori si sono intrattenuti all’esterno fino alle 22. Solo un segnale, un grido strozzato forse fin troppo innocuo in un momento nel quale c’è in gioco il futuro di molte attività del settore.

A Lavis il Ristorante Birreria Krügel ha aperto le porte del locale alla clientela solo su prenotazione e chiusura prima delle 22 in modo che i clienti potessero rientrare a casa prima del coprifuoco; altrettanto hanno fatto a Baselga di Pinè, in Val di Non, a Pannone, Carisolo ed in Val di Fassa.

Certamente un rischio assunto in proprio dai titolari delle singole attività. Questo aspetto è stato al centro della discussione nata sulla chat aperta su Telegram #ioapro Trentino Alto Adige dove sono arrivati pareri legali, disponibilità di patrocini gratuiti e dove per tutta la serata di ieri sono arrivati le segnalazioni dei locali aperti in tutta Italia.

Un successo? Presto per dirlo perché quella di ieri sera è stata la prima serata di protesta alla quale ne seguiranno altre.

A Trento la risposta della gente è stata alquanto tiepida ed alla fine erano più numerose le forze dell’ordine mandate a verificare, rispetto ai potenziali clienti. Di certo il segnale c’è stato e quasi certamente ai prossimi appuntamenti chi protesterà sarà un numero maggiore.

Anche in Italia non si sono nemmeno lontanamente raggiunti i numeri di 20-30 mila previsti da uno dei leader dei “grembiuli ribelli”, il ristoratore di Firenze Momi El Hawi, titolare di 3 ristoranti e che ha già accumulato 8 multe.

Previsto un incontro con il ministro Patuanelli, dove i ristoratori chiederanno un crono programma preciso per le riaperture; un intervento sulle locazioni dei locali; ristori da calcolare su base annuale; interventi che riaccompagnino per un periodo la ripresa con un alleggerimento del costo del lavoro sotto il profilo contributivo.

Un “piano preciso” con “proposte concrete e di immediata applicabilità normativa” per risollevare uno dei settori più colpiti dalla crisi scatenata dalla pandemia e decisamente rilevante per la nostra economia.

Secondo i dati di Fipe la ristorazione da’ lavoro ogni anno a 1,3 milioni di persone, (donne il 52%) , genera un valore aggiunto pari a 46 miliardi di euro e con 21 miliardi all’anno rappresenta la seconda componente di spesa per i turisti stranieri in Italia.

Sopra la foto del locale El Barrio, sotto le forze di polizia allertate ieri in piazza Duomo per il controllo della Movida