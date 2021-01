Investigatore travestito da runner arresta pusher tunisino nel parco di Melta

Nella zona di Trento nord a Gardolo, gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato uno spacciatore, questa volta trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.

L’uomo, un ventottenne tunisino, è stato visto aggirarsi insistentemente nel parco di Melta, nella frazione di Gardolo, di volta in volta incontrandosi con diverse persone, ma per pochi istanti.

Gli agenti dell’Unità Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno deciso di monitorare da vicino il giovane tunisino. Un investigatore, triatleta per hobby, si è quindi travestito come se dovesse allenarsi e si è portato nel parco da tenere sotto controllo.

Così facendo l’agente in borghese della Questura di Trento si è potuto avvicinare allo spacciatore, ad una distanza tale da poter sentire cosa dicesse ai suoi interlocutori. Scoprendo che fosse in corso un acquisto di sostanza stupefacente, cocaina, l’agente, sebbene in tenuta sportiva, si è qualificato, mostrando il distintivo di riconoscimento al pusher.

A questo punto il giovane tunisino ha iniziato a correre velocemente verso l’uscita del parco per far perdere le proprie tracce, scegliendo dei percorsi dove vi fosse ancora della neve, per rendere più difficile di poter essere raggiunto.

Ma il suo tentativo è stato vano, perché raggiunto immediatamente dall’ “Orso” che l’ha bloccato, assieme agli altri agenti dell’Unità Crimine Diffuso, confusi tra i frequentatori del parco di Melta.

Finito l’inseguimento, gli agenti della Squadra Mobile, hanno recuperato anche la droga che il pusher nella fuga ha buttato nella neve, sperando che non venisse rinvenuta. Ma grazie al confezionamento, un involucro giallo, è stata trovata e sequestrata.

L’uomo, incensurato, è stato denunciato, la droga sequestrata cosi come il denaro, circa 500 euro. Con l’aiuto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza è stata anche perquisita l’abitazione dello spacciatore, situata in zona Roncafort. Ma non è stata trovata altra sostanza stupefacente oltre quella indosso al pusher.