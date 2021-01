Coronavirus: per il terzo giorno consecutivo calano i ricoveri. Oggi 7 decessi e 186 positivi

Si registrano oggi altri 7 decessi, su circa 3.433 tamponi, 58 positivi al molecolare e 128 all’antigenico. La buona notizia è che per il terzo giorno consecutivo calano i ricoveri.

Sono questi i dati contenuti nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari mostrano una situazione in lieve miglioramento rispetto agli ultimi giorni. Come detto diminuiscono i pazienti covid in ospedale e a fronte di 3.433 tamponi – i nuovi positivi in totale sono 186. I lutti oggi come detto sono 7.

Sono 58 i nuovi positivi al molecolare, mentre i test rapidi hanno individuato altri 128 casi. I molecolari hanno poi confermato la positività di 68 persone il cui contagio era stato evidenziato nei giorni scorsi dai tamponi antigenici.

Dei nuovi positivi di oggi, 92 sono asintomatici ed altri 78 pauci sintomatici e sono al momento più di 2000 le persone in isolamento domiciliare. I nuovi casi positivi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 24: 4 di loro hanno meno di 5 anni (3 per la precisione hanno meno di 2 anni). Le classi in quarantena alla data di ieri risultavano essere 17. Gli ultra settantenni invece sono 39.

Le raccomandazioni ad aumentare il livello di protezione nei loro confronti continuano ad essere più che necessarie, considerando che sono proprio gli anziani i più esposti alle conseguenze, spesso drammatiche, dell’infezione.

Dagli ospedali arriva l’incoraggiante notizia relativa alle dimissioni che anche nelle ultime 24 ore sono state più numerose dei ricoveri: 23 le prime contro 16 nuovi ricoveri. I pazienti covid scendono a 327, (- 17 rispetto a ieri) di cui 46 in rianimazione. (+ 4 rispetto a ieri) Restano importanti i numeri dei tamponi effettuati: i molecolari analizzati ieri sono stati 2.135, mentre i test veloci sono 1.298.

Si registrano inoltre 100 nuove guarigioni che portano il totale da inizio pandemia a quota 21.413. Stamane risultavano infine somministrate 10.474 dosi di vaccino, di cui 3.052 ad ospiti di residenze per anziani.

L’indice di positività calcolando i tamponi molecolari e gli antigenici è del 5,4%, quindi in linea con il dato nazionale. Fugatti ha ricordato che da 3 di dicembre la provincia manda i dati di tutti i tamponi al ministero che per scelta li diffonde solo dal 10 dicembre.

Il governatore ha quindi messo fine alla polemica strumentale inscenata dalle opposizioni e da qualche «docente in pensione», il riferimento era nei confronti dell’ex rettore dell’ateneo Bassi che ha sempre accusato la giunta di non diffondere i dati giusti dei tamponi. Cosa invece che non corrisponde al vero.

CORONAVIRUS ITALIA – Nelle ultime 24 ore in Italia sono 16.310 i nuovi contagiati da coronavirus con 475 morti. Non si ferma quindi la pandemia che continua a correre. Ad oggi il vaccino è stato somministrato a quasi 1 milione di Italiani.

A partire da lunedì purtroppo la Pfizer consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regioni italiane. Non solo: ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate e in quale misura.