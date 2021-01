Bilancio Rovereto: la prossima settimana il percorso nelle Circoscrizioni

Inizia lunedì il percorso della manovra finanziaria del Comune di Rovereto all’interno dei sette ambiti cittadini.

La Giunta comunale illustrerà ai Consigli circoscrizionali il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio Previsionale 2021-2023, presentati dal Sindaco Francesco Valdulga e dagli Assessori in Consiglio comunale il 7 gennaio.

L’acquisizione dei pareri da parte delle Circoscrizioni rappresenta un obbligo per l’amministrazione comunale ma, come spiega l’assessore Carlo Plotegher, soprattutto un momento fondamentale di confronto con i cittadini: “Nella passata legislatura avevamo adottato il metodo di ascoltare le singole circoscrizioni già tra ottobre e novembre, per raccogliere le istanze da riportare all’interno della manovra finanziaria, ma lo slittamento dell’inizio della legislatura a causa del Covid-19 e i conseguenti tempi stretti, ci hanno obbligato ad un percorso diverso.

Abbiamo tuttavia cercato di inserire in quella che è l’ampia cornice del DUP le sollecitazioni e gli impulsi arrivati dal territorio, con la consapevolezza che, una volta approvato il Bilancio previsionale, dove già molte richieste trovano una risposta, potremo in seconda battuta intervenire più puntualmente con le successive variazioni”.

Già questa settimana si è tenuto un primo incontro in streaming tra l’Assessore Plotegher e i Presidenti delle Circoscrizioni, durante il quale è stato spiegato il metodo dei prossimi incontri e, grazie anche alla presenza del Direttore Generale, Mauro Amadori, illustrare gli aspetti tecnici del DUP: “Abbiamo voluto allargare il più possibile ai cittadini la possibilità di partecipare. Gli incontri – spiega Plotegher – si terranno in videconferenza, con la Giunta in presenza a Palazzo Pretorio, e la possibilità di collegarsi in videoconferenza attraverso il sito del Comune”.

La prima riunione sarà dunque con la Circoscrizione Centro, alle ore 18.30, a cui seguirà quella con la Circoscrizione Marco alle ore 20.30. Mercoledì si terrà l’incontro con il Consiglio Circoscrizionale Nord, mentre tra giovedì e venerdì si terranno le riunioni con le altre quattro: Noriglio, Lizzana, Mori Ferrovia e Rovereto Sud.

“Il dialogo e il confronto con le Circoscrizioni è più che un atto dovuto” – conclude l’assessore Plotegher – “Il dialogo e il confronto deve essere costante. Nei prossimi mesi, approvata la manovra finanziaria, ci impegniamo, come Giunta, ad essere il più possibile presenti per continuare a raccogliere idee, progetti, desideri dei nostri concittadini”.

