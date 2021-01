Attacchi dell’orso agli apiari della Val di Sole: la problematica approda in Consiglio provinciale

È ancora il problema delle arnie lasciate “in balia” dell’orso affamato, che pare non abbia nessuna intenzione di andare in letargo, a tener banco in Val di Sole.

Continuano a susseguirsi, infatti, gli attacchi da parte del plantigrado agli apiari solandri.

Intanto la tematica è approdata anche in Consiglio provinciale, con la prima giornata in aula del 2021 che si è aperta con le interrogazioni a risposta immediata, tra cui le due question time poste dai consiglieri Michele Dallapiccola e Ivano Job.

Pubblicità Pubblicità

L’ex assessore ha proposto di intervenire con un finanziamento che utilizzi nel più breve tempo possibile il meccanismo degli aiuti aggiuntivi con un nuovo bando sul Psr per realizzare una “Bienenhaus”, una struttura solida sul modello tedesco che sia in grado di ospitare e difendere le arnie dagli attacchi degli orsi.

«Non ci sono precedenti quanto all’intensità dei danni sugli apiari in pieno inverno – ha risposto l’assessore Giulia Zanotelli –. È in corso una procedura per le casette per le api e si è individuato uno strumento normativo per limitare i danni causati da questo orso in Val di Sole, ma che potrà essere allargato a tutto il territorio provinciale».

Il consigliere del Patt spera che questa scelta per gli apiari possa stimolare una serie di iniziative atte a proteggere gli allevatori. «Purtroppo – ha aggiunto Dallapiccola –manca l’applicazione di una norma di due anni fa sulla gestione dei grandi carnivori. Se questo problema delle api vale uno, l’estate prossima con gli orsi e la presenza del lupo, ad esempio sul Lagorai, il problema grandi carnivori varrà mille».

Pubblicità Pubblicità



È toccato poi al consigliere leghista Ivano Job chiedere all’assessore cosa intenda fare e in che tempi per salvaguardare gli apiari da quest’orso “anomalo”, che a Commezzadura ha preso di mira persino un escavatore.

Zanotelli ha quindi ripercorso le azioni fin da subito intraprese per far fronte al problema, a partire dal monitoraggio per il rinvenimento di campioni organici per identificare i soggetti fino al sostegno nello spostamento degli apiari, senza tralasciare la consulenza dei singoli apicoltori e dell’associazione locale per apportare modifiche ai recinti.

«Mi preme evidenziare – ha precisato in conclusione l’assessore – che la Giunta ha già inviato a Ispra le linee guida relative all’orso e sta lavorando sul tema lupo assieme alla Provincia di Bolzano. La nostra posizione è sempre stata lineare e coerente, volta a ragionare sulla gestione complessiva del plantigrado e non sul singolo esemplare. L’auspicio è che tutte queste azioni possano essere messe in atto per garantire la convivenza dell’animale con l’uomo, in considerazione dell’alto numero di esemplari presenti che possono evidentemente comportare non poche difficoltà».