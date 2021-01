A fuoco un deposito a Pressano – IL VIDEO

L’allarme è scattato alle 14.30 e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco volontari di Lavis e la Polizia Locale. Ad andare in fiamme è stato un deposito agricolo in via Furli, zona Pressano. Non si conoscono ancora le cause che hanno generato l’incendio che ha distrutto la struttura ma non si esclude il dolo.

Le fiamme sono partite dal piano interrato per poi salire a piano terra e al primo piano. In parte è bruciato anche il tetto. Una persona è stata accompagnata al pronto soccorso di Trento per accertamenti. Dopo alcune ore è stata dimessa e sta bene. Per fortuna non sono state coinvolte altre persone e nemmeno altre case che si trovano a molta distanza dallo stabile andato a fuoco.

