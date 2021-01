XTrento la web app per mostrare la città di Trento con gli occhi dei “locals”

Cinque itinerari interattivi per scoprire Trento – attraverso immagini, video e curiosità – con gli occhi di chi in città vive nelle diverse fasce orarie della giornata.

XTrento è una mappa interattiva con 5 diversi itinerari legati agli orari e oltre 80 luoghi non convenzionali di Trento e dintorni per costruire un tour personalizzato in ogni momento della giornata: ad ora di pranzo, nel pomeriggio, la sera e nel tempo libero.

Si tratta di una web app (non serve scaricare nulla ma basta digitare xtrento.app) che permette a turisti e curiosi di scoprire luoghi insoliti, nascosti o meno noti della città per sbirciare dietro le porte chiuse di alcuni negozi e scoprire spazi inediti e nascosti, tenendo presente il momento della giornata ottimale per visitare quei luoghi.

XTrento è un progetto di geo storytelling itinerante ideato da Impact Hub Trentino in collaborazione con l’associazione La Chichera e localmente Trento sostenuto dal Comune di Trento e dalla Fondazione Caritro. La sua forza sta soprattutto nell’aver raccolto informazioni, spunti e suggerimenti da un’ampia rete di persone e conoscenti coinvolti a vario titolo nel progetto.

La web app si basa infatti su un’ampia raccolta dal basso delle abitudini urbane delle persone che abitano la città: la bottega tipica, il locale immancabile per il caffè mattutino, il parchetto imperdibile per un panino all’aria aperta all’ora di pranzo, la passeggiata ideale per il risveglio muscolare mattutino, ma anche i luoghi di interesse storico o i luoghi abbandonati. È importante ricordare che questa mappa è stata realizzata durante la pandemia e ha rappresentato un modo per rimanere in contatto con gli spazi urbani e le loro abitudini.

La mappa interattiva vuole guidare turisti e cittadini, giovani e anziani nella creazione di un proprio itinerario alternativo in città, ascoltando i consigli di chi a Trento vive.

Sono oltre 80 i luoghi descritti con una foto, un breve video, un racconto e un link con le informazioni utili. Divisi per le diverse fasce orarie della giornata, sono stati scelti tramite una mappatura fatta incrociando i gusti e le sensibilità di chi è nato e vive a Trento, di chi ci si è trasferito da anni e di chi l’ha scelta come propria “casa” da qualche tempo.

Non è una mappatura definitiva, si tratta di un lavoro che per sua natura è destinato ad essere ampliato, arricchito, integrato, ma vuole mostrare uno spaccato della città con uno sguardo inedito e vuole valorizzare le imprese locali e i loro prodotti di qualità, così come le anime creative della città.

Scopri la mappa su xtrento.app