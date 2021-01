Un elogio sentito alla sanità trentina

Egregio direttore,

“A causa di alcuni episodi di malasanità, di cui i telegiornali danno ampia enfasi, rischiamo di dimenticare che l’Italia gode di uno dei migliori sistemi sanitari nazionali esistenti nel mondo, come certificato, proprio nell’agosto del 2007, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel resto del mondo, infatti, si muore o perché mancano strutture e medicinali come nei Paesi poveri o perché la sanità rientra, al pari di tutte le altre attività, nell’area del profitto come nei Paesi ricchi d’oltreoceano.“ (Umberto Galimberti)

Prendo spunto da queste parole del professor Galimberti per raccontare una testimonianza di sanità fattiva ed efficiente, anche in questi mesi di pandemia. Sono nato a Milano nel 1936 e ho vissuto in Lombardia fino al 2010, con moglie e figli, facendo l’agente di commercio; dieci anni fa da pensionato sono venuto a vivere in Val Rendena, scoprendo così un’altra realtà di assistenza ospedaliera e sanitaria.

Pubblicità Pubblicità

La grave psoriasi infatti che mi affliggeva da oltre cinquant’anni mi è stata trattata presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, grazie alla dottoressa Tasin e alla sua équipe medica. Ahimè non è finita qui: dopo tanto sole e terapie con raggi UV a per curare la psoriasi, sono nati molti melanomi, trattati in oltre 10 interventi presso Villa Egea.

A tutti questi medici va quindi la mia riconoscenza, e un sentito ringraziamento alla dottoressa Maria Cristina Sicher e il suo staff medico.

Giorgio Forlani

Pubblicità Pubblicità



Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it