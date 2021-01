Servizio mense scolastiche in Val di Non: situazione in via di miglioramento

Da ottobre scorso tra genitori e alunni di scuole primarie e secondarie in Val di Non serpeggia il malcontento a causa del disservizio della mensa scolastica, e delle cui problematiche aveva spesso trattato anche il nostro quotidiano.

Sembra che finalmente si sia giunti ad una svolta: grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, la situazione sta nettamente migliorando, viste anche le difficoltà non indifferenti imposte dalle normative anticontagio, e i relativi ostacoli da superare.

I reclami derivavano dal fatto che i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie hanno fatto presente a genitori ed insegnanti che le pietanze erano immangiabili, fredde, ingredienti sempre uguali non di ottima qualità, e con il cibo che rimaneva attaccato al fondo di cartone dei contenitori biodegradabili.

Messi con le spalle al muro, i genitori di varie scuole avevano ritirato i propri figli nell’ora di pranzo, riportandoli a casa per consumare il pranzo presso le proprie abitazioni, specificando che non è stato uno sciopero, ma un tentativo, l’ennesimo, di far capire a chi di dovere che la situazione era ormai arrivata al limite.

Le lamentele sono rimbalzate dai Dirigenti scolastici alla Provincia passando dalla Comunità di Valle, cercando di capire come risolvere il problema. A tal proposito il Consigliere Provinciale Lorenzo Ossanna, coinvolto in prima persona, dato che ha una figlia che usufruisce della mensa, si è impegnato molto ponendo varie interrogazioni al Consiglio Provinciale riguardanti il rispetto dei protocolli da parte della Markas s.r.l., l’azienda appaltatrice del servizio.

Ovviare a tutto questo a genitori e insegnanti sembrava relativamente semplice: bastava fare dei sopralluoghi ‘a sorpresa’ durante il pranzo, se non fosse per un cavillo burocratico imposto dal Capitolato di Gestione per la ristorazione scolastica che permetteva la possibilità di controlli ma con un preavviso di 10 giorni, il che ovviamente non ha senso, visto che in quel lasso di tempo l’azienda poteva benissimo correre ai ripari in previsione del controllo

. Così, grazie agli interventi del Consigliere Ossanna e dell’Assessore Mirko Bisesti, la Comunità di Valle ha finalmente modificato questo punto, dando la possibilità ad una commissione formata da un genitore, un insegnante ed un incaricato della ditta appaltatrice, ogni volta composta da persone diverse, di effettuare dei controlli a sorpresa, per verificare la corretta esecuzione delle varie fasi di confezionamento e distribuzione.

La Markas, forse messa difronte anche allo spauracchio che se le cose fossero andate davvero male, avrebbe dovuto licenziare molte persone, ha invece sostituito ed assunto nuovo personale, formando i propri dipendenti, ed apportando alcune modifiche fondamentali: sono stati cambiati i contenitori, e durante il trasporto vengono avvolti da sacchetti termici affinchè i pasti arrivino caldi, preparandoli in tempi più veloci e vicini alla consegna. Anche il menù è stato variato, ora sembra più ricco e meno monotono.

Conclude il Consigliere Lorenzo Ossanna: “La problematica mense sollevata in Valle di Non in questi ultimi mesi da parte di tantissimi genitori è stata da me supportata e approfondita nel mio ruolo politico che ricopro, ma anche come genitore di una figlia che va in mensa. Le mie azioni hanno avuto lo scopo unico di affiancare i genitori nella loro azione. Sicuramente questo è stato fatto per i nostri figli e studenti che fruiscono delle mense scolastiche.

In tutto questo scenario chiaramente non possiamo ignorare che le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus si sono fatte sentire anche in questo contesto creando di fatto complicazioni nell’utilizzo delle cucine e nella distribuzione dei pasti. Una menzione va fatta a tutto il personale delle mense che su questi disagi non ha responsabilità alcuna ma anzi si è sempre speso e adoperato per migliorare il più possibile il servizio.

Si deve anche ribadire che la Comunità di Valle, in seguito alle varie sollecitazioni pervenute, ha attuato nuove formule di controllo mense attraverso il coinvolgimento dei genitori senza il largo preavviso che il contratto prevedeva, e in questo modo ha migliorato molto il rapporto genitore-mensa“.