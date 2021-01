Protezione civile trentina in lutto: è morto Franco Tomaselli. Aveva 62 anni

«Ciao Franco, collega prezioso e uomo esemplare. Anche da lassù aiutaci a proteggere la nostra comunità.» – si legge sulla pagina della protezione civile Trentina

Franco Tomaselli guidava i mezzi pesanti della Protezione civile trentina. Un male incurabile lo ha portato via alla sua famiglia ed ai suoi amici, molti dei quali erano suoi colleghi.

Proprio loro lo hanno voluto ricordare attraverso una lettera. Franco e i suoi colleghi erano accomunati da una vera e propria fratellanza e hanno condiviso insieme diverse situazioni complicate sia in Italia che in Europa: alluvioni, terremoti, persone in difficoltà.

Loro cercavano di dare sollievo materiale alle popolazioni colpite. Lui era un uomo di poche parole e metteva al primo posto la generosità e la sensibilità. Uno dei tanti eroi silenziosi che proteggono la comunità senza mai volere nulla in cambio.

Era un modello di impegno e dedizione verso il suo lavoro e non si tirava mai indietro quando c’era da faticare. Ha guidato giorno e notte aiutando le popolazioni bisognose in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo e in Emilia Romagna.

I suoi colleghi lo descrivono come una persona modesta e riservata, e con una grande bontà d’animo. Era sempre presente verso le persone bisognose. La scomparsa di Franco ha lasciato un vuoto all’interno della Protezione civile trentina che non potrà mai essere colmato. Lascia la moglie Romana e la figlia Federica. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15.00 nella chiesa di Strigno

