Prestito online: Cos’è e come richiederlo

Il prestito è una forma di finanziamento che prevede l’erogazione di una somma non troppo elevata di denaro a colui che la richiede.

A differenza del mutuo, il prestito richiede tempistiche molto più brevi e si protrae per una durata decisamente inferiore.

Ad oggi esistono molteplici tipologie di prestito, anche se le principali possiamo dire siano i prestiti senza obbligo di destinazione (ovvero i prestiti personali), quelli che invece presentano una finalità specifica ed i prestiti online.

Nell’articolo di oggi, però, vogliamo concentrarci unicamente sui prestiti online, una modalità di finanziamento sempre più utilizzata.

Come funzionano i prestiti online? – Innanzitutto, è importante sottolineare che i prestiti online si differenziano dai prestiti “classici” per la modalità con cui vengono accesi. Infatti, le peculiarità e le condizioni di base, rimangono pressoché identiche alle altre tipologie di prestito.

Tuttavia, come per tutto ciò che viene eseguito online, ci sono dei vantaggi interessanti che è bene tenere in considerazione. Il primo riguarda la rapidità con cui è possibile richiedere un prestito online. Questa forma di finanziamento è già una delle più veloci, ma il processo diventa ancora più fluido se svolto online.

Come vedremo meglio tra poco, infatti, non dovrai fare altro che utilizzare un comparatore di prestiti per trovare quello che meglio risponde alle tue esigenze. Questo ti permette di vagliare le migliori opzioni presenti sul territorio italiano senza che tu debba effettuare ricerche in merito.

Il prestito online, in poche parole, si caratterizza per tre qualità importanti: efficienza, convenienza e rapidità. Da ultimo è importante sottolineare che, oltre all’accensione del prestito online vero e proprio, potrai effettuare il controllo e la gestione del finanziamento direttamente da casa.

Ma, quali sono le caratteristiche necessarie per poter richiedere un prestito online? – Come prima cosa, il finanziamento viene concesso a soggetti di età compresa tra i 18 e i 75 anni. Nel caso degli over 75, quindi, sarà opportuno parlare di cessione del quinto. Oltre all’età, è importante che il soggetto goda di una buona affidabilità creditizia e sia in grado di dimostrare il reddito che percepisce.

Come richiedere un prestito online – Ora che abbiamo capito che cos’è un prestito online possiamo passare alla fase successiva, ovvero alla procedura per richiederlo. Come dicevamo prima, la digitalizzazione ha apportato delle semplificazioni che, ad oggi, tornano utili per ricevere informazioni e dettagli importanti quando si parla di finanziamenti.

Difatti, non dovrai fare altro che utilizzare un comparatore che ti fornirà le migliori soluzioni in base alle tue esigenze. Se desideri “toccare con mano” ciò di cui stiamo parlando, confronta i prestiti su Prestiti.it e vedrai che la piattaforma ti fornirà un confronto diretto dei prestiti che meglio si addicono alla tua situazione

I servizi di comparazione online possono infatti risultare molto utili e versatili: il modulo che dovrai compilare con i tuoi dati, e con le informazioni necessarie per proseguire, ti consente di accedere ad una vera e propria simulazione di finanziamento. Allo stesso tempo, potrai anche richiedere un preventivo per il prestito a cui desideri accedere.

Normalmente, i comparatori online offrono i propri servizi gratuitamente e, tra le tante informazioni che ti verranno fornite, rientra anche il calcolo della rata mensile, degli interessi e delle spese legate alla procedura. In sostanza, i comparatori di prestiti sono in grado di fornirti una panoramica completa e dettagliata di tutto ciò che ti serve sapere per richiedere la somma di denaro che ti necessita.

Cosa aspetti? Scopri subito qual è il prestito che fa per te.