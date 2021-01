Neve ancora da spalare, bloccati tre autobus

Sono ancora numerose le lamentele che stanno arrivando dai cittadini trentini per i cumuli di neve formati su marciapiedi e strade che impediscono ai pedoni e ai mezzi di circolare in sicurezza. Nella macchina del comune di Trento durante e dopo l’ultima nevicata qualcosa non ha funzionato bene, e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, giornalmente, e purtroppo a farne le spese sono i cittadini costretti ad ogni tipo di disagio.

A distanza di 15 giorni dall’ultima nevicata la situazione in certe vie di Trento è ancora molto disagiata con la conseguente arrabbiatura dei residenti. Negli ultimi due giorni a causa della neve presente sul ciglio dei marciapiedi si sono verificati due casi dove gli autobus sono rimasti bloccati.

Uno riguarda Povo dove, sulla strada che porta all’università, due autobus si sono incontrati sulla carreggiata, che per colpa dei cumuli di neve si era ristretta, impedendo così il passaggio. Il traffico è rimasto bloccato per circa 30 minuti fino all’arrivo degli spalatori del comune.

Il secondo caso riguarda via Apollonio dopo il capolinea di Gocciadoro dietro l’ospedale S. Chiara. Anche in quel caso per colpa della neve presente sui marciapiedi le auto sono state parcheggiate per una parte sulla carreggiata con il risultato di bloccare il passaggio degli autobus.

Dopo la nevicata non solo la pulizia delle strade è stata fatta con notevoli ritardi ma una volta accumulata nessuno l’ha portata via con il risultato che ora è ghiacciata e quindi difficilmente si riesce a toglierla. «E c’è qualcuno che ha il coraggio di dire che sono intervenuti tempestivamente a toglierla!» – spiegano i residenti

