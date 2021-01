L’Asuc di Vigo di Ton concede in uso Malga Bodrina

L’Asuc di Vigo di Ton ha pubblicato un avviso per la concessione in uso della cascina e dei pascoli di Malga Bodrina, sui quali verrà sospeso il diritto d’uso civico, per le stagioni d’alpeggio 2021-22, con possibilità di rinnovo per le stagioni 2023-24.

La consistenza della superficie con destinazione a pascolo è pari a 31 ettari netti, su una superficie potenziale di 66 ettari individuata nel catasto pascoli e all’interno delle particelle forestali 46 (campivolo), 27 e 47 in base al piano di assestamento forestale anno 2017. Il pascolo è destinato prioritariamente all’allevamento di bovini da allevamento/asciutta.

Il periodo di monticazione può di regola iniziare il 15 maggio d’ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee, per terminare il 30 settembre. Non potrà essere in ogni caso inferiore a 70 giorni.

Gli interessati potranno presentare la propria offerta all’Asuc di Vigo di Ton, presieduta da Bruno Turri, facendo recapitare il plico alla sede dell’ente presso il Comune di Ton, piazza Guardi, 7 – 38010 Ton.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello della migliore offerta economica, al rialzo rispetto all’offerta base individuata in 2.500 euro annui, oltre all’Iva.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato a mezzogiorno del 1° marzo prossimo. La sera stessa si saprà il nome dell’aggiudicatario: l’apertura delle buste, infatti, si terrà a partire dalle 20 nella sede dell’Asuc e il procedimento, in base all’andamento dell’emergenza sanitaria, potrebbe svolgersi senza la presenza di pubblico.

Il contratto sarà poi firmato, fatte le verifiche nei confronti della ditta aggiudicataria, in forma di scrittura privata.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al vicepresidente dell’Asuc Massimiliano Battan oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo asucvigoditon@virgilio.it. L’avviso e il disciplinare completo sono consultabili sul sito internet comunale www.comune.ton.tn.it