La Repubblica delle Rose ed i cialtroni

Egregio Direttore,

oggi 15 gennaio 2021 dopo circa un anno di prese in giro, gli operatori di bar, ristoranti ed attività commerciali, direttamente o indirettamente, disobbediranno civilmente alle cervellotiche normazioni abusive ed incostituzionali espresse da un govericchio di incapaci ed improvvisati.

Probabilmente ci sarà una reazione pretoriana durissima volta ad affermare la esistenza in vita dello stato, da sempre forte con i deboli e debole, se non inesistente, con i forti e, aggiungo, con gli amici e con gli amici degli amici.

Probabilmente la reazione spropositata sarà assimilabile a quella attuata alla fine degli anni sessanta, ai tempi nel silenzio dei media di regime, contro la autoproclamatasi Repubblica delle Rose legittimamente costituita su una piattaforma fuori dalle acque territoriali, ma questa volta la risonanza sarà garantita sia dai media e dalla poca stampa indipendente, ma soprattutto da internet, sempre che gli amici dei poteri politicamente corretti non ci mettano anche questa volta lo zampino.

E sarà ancora una volta evidente, oltre all’inettitudine ed alla cialtronaggine della classe dirigente ed amministrativa, che la pandemia invece che unire il Paese ha separato le sorti di chi ha e di chi non ha più o non ha mai avuto.

La parola “ristori”, per quanto stravagante e di bel suono, non ha albergo ne’ in economia, ne’ nel diritto. Sono invece note ed hanno un significato ben preciso il termine “risarcimento”, che implica il ripagare integralmente il danno, ed il termine “indennizzo” che indica un risarcimento decurtato di una quota diretta alla socialità.

Il termine “ristoro” null’altro è che una cialtronata per dire che la tua chiusura vale un pezzo di pane.

Ma le cialtronaggini abbondano.

Cialtronaggine è anche dividere il Paese tra garantiti e non, consentendo ai propri dipendenti statali di stare a casa a stIpendio pieno, senza controllo sullo sbandierato smart working e senza nemmeno porsi il problema della disuguaglianza di trattamento con altri lavoratori e questo in barba non solo alla Costituzione, ma anche al buon senso e alla necessità di dividere equamente i sacrifici.

Cialtronaggine è avere bloccato i licenziamenti, ma non gli affitti, le bollette, persino le tasse sui rifiuti non prodotti.

Cialtronaggine è avere dimenticato intere categorie, delle quali ovviamente, per chi non ha mai lavorato del suo, non può nemmeno sopettarne l’ esistenza.

Cialtronaggine è avere rimbecillito gli italiani con una girandola di norme colorate e senza senso ignorando il metodo usato da chi ha il senso pratico della conduzione dello stato, quali Australia e Nuova Zelanda e cioè sigillatura dei confini nazionali, test a tappeto alla popolazione, sanificazioni di ambienti, strade, mezzi pubblici e mascherine e distanza di due metri gli uni dagli altri e, all’occorrenza chiusure mirate accompagnate da risarcimenti pressochè integrali.

Cialtronaggine è avere speso risorse milionarie ad uso della manifattura cinese per i monopattini, per i banchi a rotelle consegnati a scuole chiuse, per le mascherine a prezzo maggiorato, per i guanti mai arrivati, per le siringhe “performanti”, sempre di fabbricazione straniera, per le strutture a forma di fiore da ordinare e pagare, mentre le strutture ed il personale fieristico sono chiusi, per i vaccini ( pochi ) distribuiti senza nessun piano vaccinale.

Cialtronaggine è pubblicare bandi per personale sanitario in ritardo ed a condizioni fatte apposta perchè questi vadano deserti, nel mentre si snobba il volontariato, le farmacie, le strutture sanitarie private che pure sono disponibili, taluni anche gratis.

Non ho volutamente citato quello che accade in questi giorni a Roma, perchè quanto sopra è più che sufficiente per essere estremamente incazzati.

Diamo quindi manforte e sostegno, non solo morale, a chi oggi protesta più che legittimamente, che sono il Paese, la nuova Repubblica delle Rose.

I cialtroni, invece, spero intuiscano, non per intelligenza ma per spirito di conservazione, che pure hanno spiccato, che la Capitol Hill non è poi così tanto al di là dell’ oceano e che la loro sorte dipenderà proprio dalla neo Repubblica delle Rose e dal loro atteggiamento verso di essa.

Avvocato M.Stefano Sforzellini – Trento

