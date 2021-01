Il Trentino rimane in zona gialla: ecco quello che si può fare nei prossimi 7 giorni

Il Trentino è l’unica regione del nord Italia rimasta in zona gialla. Questo grazie ad un RT di 0,95 (quindi sotto l’1 che lo avrebbe inserito nella zona arancione) e agli altri 20 indicatori che evidentemente sono buoni.

Questo prevede il nuovo Dpcm (il 63° dall’inizio dell’emergenza sanitaria) che entrerà in vigore a partire da domenica.

La zona gialla consentirà, fra le varie cose, di potersi muovere liberamente sul territorio provinciale fra le 5 e le 22 mentre bar e ristoranti potranno tenere aperto fino alle 18.00.

Non bisogna, tuttavia, abbassare la guardia perché il virus, purtroppo, continua a colpire e la situazione potrebbe cambiare. Oggi si registrano, infatti, altri 10 decessi. Fino al prossimo venerdì queste sono le misure da seguire.

SPOSTAMENTI – Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino. Vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome (anche verso le seconde case) fino al 15 febbraio 2021. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

VISITE A PARENTI E AMICI – È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nella stessa Regione, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono

BAR E RISTORANTI – Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono

come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI – Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di Alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno • Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari.

SCUOLA – Didattica in presenza almeno al 50 % e fino ad un massimo del 75% per gli studenti delle scuole secondarie dal 18 gennaio. Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica In presenza. Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli

insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA – Consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale. Restano aperti i centri sportivi, ma sono chiuse le palestre e le piscine

CULTURA E SVAGO – Musei aperti dal lunedì al venerdì a condizione che detti luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. Cinema e teatri restano chiusi.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e per il trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico.

SCI – Dal 15 febbraio gli impianti sono aperti per gli sciatori amatoriali solo se verranno adottate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte a evitare assembramenti.

CONCORSI E SELEZIONI – Sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di quelle di abilitazione professionale, tranne nei casi in cui «la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, e tranne le selezioni per il personale medico»

SALE GIOCHI – Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

CONGRESSI ED EVENTI – Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza

LAVORO – Confermata la prevalenza dello smart working sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato

Clicca qui per scaricare la nuova ordinanza del governatore Fugatti