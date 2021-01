E’ morto l’ex agente di polizia Gabriele Demitri. Era in coma dal 1994

Gabriele Demitri si è spento dopo aver passato ventisei anni in coma vegetativo. Era in uno stato di minima coscienza. Aveva solo 22 anni quando un incidente d’auto gli aveva tolto la giovinezza e una carriera all’interno delle forze dell’ordine.

In tutti questi anni la mamma Maria, il papà Osvaldo, e il fratello Alessandro non l’hanno mai abbandonato. Anni di dolore e sofferenza, ma anche di speranza, arrivati ora alla fine.

Pur in veneranda età, il papà Osvaldo, 85 enne appuntato dell’Arma dei Carabinieri in congedo, e la mamma Maria, 80 anni, entrambi soci benemeriti dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), tutte le mattine da 25 anni erano saliti in macchina e, vincendo la naturale stanchezza, si erano recati dal figlio Gabriele, che hanno accudito amorevolmente, con affetto infinito e una premura esemplare.

Gabriele ha trascorso tredici anni a Villa Rosa di Pergine e poi per altri nove anni era stato ospite del progetto Namir, istituito della Provincia autonoma di Trento presso la Rsa di Povo.

Il progetto è poi fallito per mancanza di fondi e lui è rimasto nella Rsa Margherita Grazioli di Povo. I suoi genitori andavano a trovarlo ogni giorno e gli facevano sentire la loro vicinanza dalla mattina alla sera.

Anche l’Associazione nazionale polizia di Stato non l’ha mai lasciato solo, più volte infatti in questi anni ha organizzato incontri per ricordare la sua figura di poliziotto. Nel 2016 era stata organizzato un momento ufficiale con la presenza dell’allora questore Massimo D’ambrosio.

Nel marzo del 2019 sono invece andati a fargli visita l’allora Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento Sandro Lombardi e l’allora questore Giuseppe Garramone, accompagnati da una delegazione dell’Associazione nazionale della polizia di Stato (qui l’articolo).

Raffaele Sinapi, presidente della sezione di Trento dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato ha voluto sottolineare l’affetto che hanno avuto per lui i suoi genitori. Ogni giorno per ventisei anni sono stati accanto al loro figlio senza mai abbandonarlo.

Il funerale sarà celebrato domani, sabato 16 gennaio, alle ore 10 nella parrocchia di San Giuseppe a Trento.