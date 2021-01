Crisi profonda dell’editoria: chiude per sempre il quotidiano “Trentino”

La storica testata giornalistica “Trentino” chiude per sempre i battenti. La notizia è di quelle da far tremare i polsi al mondo dell’editoria locale ma non solo.

Finisce così, con una missiva, l’avventura giornalistica di uno dei prodotti editoriali più conosciuti a livello territoriale. Fondato nel 1945, già di proprietà del Gruppo L’Espresso e dal 2016 del Gruppo Editoriale Athesia, il Trentino è un quotidiano apprezzato dai più. Per lungo tempo ha condiviso alcune pagine con l’Alto Adige, cartaceo della Provincia di Bolzano, con cui fino al 2000 formava un’unica testata che si chiamava Alto Adige.

La decisione definitiva è stata annunciata dall’ad di Sie Spa e patron di Athesia Michl Ebner ai dipendenti e alle dipendenti che da anni lavorano al quotidiano. Ebner esprime “immenso rammarico per una decisione non più rimandabile (…) una decisione difficile, la più difficile anche perché ci si era ripromessi di lavorare e si è lavorato molto per salvare la testata“.

Un’impresa che si è rivelata più dura del previsto. Soci e vertici aziendali alla fine hanno dovuto riconoscere la débacle. “Gli sforzi non sono bastati, il responso dei nostri bilanci è stato implacabile e abbiamo dovuto gettare la spugna“, sottolinea Ebner.

“Non mi resta che ringraziare per l’opera svolta dai colleghi in questi anni di cammino insieme, adoperarmi in prima persona e coinvolgere tutto lo staff del gruppo per provare a trovare soluzioni alternative (…)“, ha aggiunto il patron, confermando come l’azienda si metterà a disposizione per il sostegno al reddito di coloro che sono o rimarranno senza occupazione.

E’ dunque davvero molto il rammarico da parte della comunità trentina alla notizia di questa chiusura ed è grande il senso di amarezza per una sconfitta che non è solo editoriale e non è di pochi, ma della comunità tutta nel dovere constatare la profonda crisi in cui da diversi anni è piombato mondo dell’informazione, soprattutto quello delle rotative.

Ai colleghi e ai dipendenti del Trentino va tutta la solidarietà e la vicinanza della redazione de La Voce del Trentino.