Coronavirus: continuano a calare i ricoveri, oggi 10 decessi e 193 contagi

Si registrano oggi altri 10 decessi, su circa 3.500 tamponi, 65 positivi al molecolare e 128 all’antigenico.

Sono questi i dati contenuti nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari mostrano una situazione in lieve miglioramento rispetto agli ultimi giorni. Diminuiscono i pazienti covid in ospedale e a fronte di 3.500 tamponi – i nuovi positivi sono circa 193. I lutti oggi come detto sono 10, 8 dei quali quali avvenuti in ospedale.

Sono 65 i nuovi positivi al molecolare, mentre i test rapidi hanno individuato altri 128 casi. I molecolari hanno poi confermato la positività di 169 persone il cui contagio era stato evidenziato nei giorni scorsi dai tamponi antigenici.

33 contagi riguardano gli over 70 mentre 42 riguarda ragazzi in età scolare. Le raccomandazioni ad aumentare il livello di protezione nei loro confronti continuano ad essere più che necessarie, considerando che sono proprio gli anziani i più esposti alle conseguenze, spesso drammatiche, dell’infezione. Le persone decedute hanno infatti un’età compresa fra i 75 e i 94 anni.

Dagli ospedali arriva l’incoraggiante notizia relativa alle dimissioni che anche nelle ultime 24 ore sono state più numerose dei ricoveri: 30 le prime contro 26 nuovi ricoveri. I pazienti covid scendono a 346, (- 12 rispetto a ieri) di cui 42 in rianimazione. (uguali rispetto a ieri)

Restano importanti i numeri dei tamponi effettuati: i molecolari analizzati ieri sono stati 2.524, mentre i test veloci sono 954

