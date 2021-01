Cibio: partita la sperimentazione, realizzati 250 test salivari

Nella giornata di ieri in aula consiliare l’assessora alla salute Stefania Segnana ha comunicato che il Trentino ha un Rt sotto la media, pari 0,87 e un incidenza di 148,82 su 100 mila abitanti.

Il tasso di occupazione dei posti letto è del 63% e quello delle terapie intensive è del 48%. Ieri si sono registrati 110 casi positivi da tampone molecolare su un totale di 2623 tamponi effettuati, 241 sono stati i positivi rilevato con tampone antigenico su 1651.

I ricoveri ospedalieri sono 364 di cui 44 in rianimazione c’è un 3 classi in quarantena. Sul potenziamento della diagnostica – ha aggiunto Segnana – si è investito sul progetto sperimentale Cibio sui test salivari, progetto che sta procedendo e dove si sono individuati i materiali plastici che verranno prodotti in gran parte in Trentino. Si stanno attendendo gli strumenti analitici che saranno collocati a Mattarello per poter iniziare.

Sono già stati realizzati 250 test con materiale salivare raccolto e i tempi di elaborazione del laboratorio sono di circa 5 – 6 ore. Così facendo si risparmia personale per la raccolta che può essere impiegato nelle vaccinazioni.

Sui tamponi rapidi la Pat ha approvato a novembre un progetto sperimentale che ha portato al convezione con 36 farmacie e che è entrato nella legge di bilancio nazionale

