Scomparso dopo un’escursione sul Pordoi. Apprensione per il 27 enne Etienne Bernard

Etienne Bernard, 27 enne di Campitello, è un esperto climber, maestro di sci e guida alpina. E’ molto conosciuto nella zona e nonostante la giovane età ha compiuto diverse imprese lungo tutto l’arco alpino. Suo padre Renato è un maestro di sci e guida alpina mentre suo zio Ivo è il sindaco di Campitello.

Ieri aveva deciso di compiere un’escursione nei pressi del Pordoi. Si era portato con la sua auto nei pressi del passo e una volta addentratosi nella zona, non è più ritornato indietro.

L’allarme è scattato verso le 17, quando la sua fidanzata, con cui aveva un appuntamento alle 16, non l’ha visto arrivare e non rispondeva al telefono. Si è subito mobilitata la squadra del Soccorso alpino dell’Alta Val di Fassa insieme alla squadra dell’elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento.

Per circa un’ora l’elicottero ha sorvolato tutta la zona circostante portandosi prima a nord del passo (forcella Pordoi, Piz Boè e Belvedere) poi a sud, a ovest (Val Lasties) e infine a est fino al confine con il Veneto.

Del giovane non è stata trovata nessuna traccia. Complice il buio e la forti raffiche di vento, che raggiungevano i 90-100 km orari, l’elicottero ha dovuto fare ritorno a Canazei.

In serata i soccorritori dovrebbero aver individuato la posizione del 27 enne attraverso il segnale del telefono: sarebbe in un punto fra la forcella del Pordoi e il Sass de Forcia. Lì è presente il canalone di Torre Roma, che forse lui avrebbe voluto affrontare. Non resta che sperare che abbia superato la notte e che sia ancora vivo. Ieri pomeriggio la temperatura nella zona ha toccato i venti gradi sotto zero.

