Samantha Cristoforetti tornerà nello spazio: prima sulla Stazione spaziale Internazionale poi candidata per la missione lunare

Per lo spazio italiano si preannuncia un anno davvero importante. La promessa di una nuova missione sulla Stazione Spaziale Internazionale per Samantha Cristoforetti sarà mantenuta nel 2022: lo ha detto Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana durante una conferenza stampa annunciando: “ Sono convinto che vedremo Samantha volare di nuovo”.

Per Astrosamantha si tratterà della seconda missione dopo quella di “ Futura” del 2014 – 2015 in cui era riuscita stabilire numerosi record a livello nazionale ed internazionale tra cui essere la prima donna italiana nello spazio e la prima a stabilire il record di permanenza consecutiva.

Nonostante il divorzio con l’aeronautica italiana agli inizi dell’anno scorso, Astrosamantha è rimasta un’astronauta delle forze dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea), che oltre alle nuova missione le permetterà di raggiungere un’ulteriore importante scalino.

Infatti, dopo l’accordo di cooperazione tra la Nasa e il Governo italiano per la prossima missione lunare Artemis, Samantha è tra i principali candidati ad approdare sulla Luna assieme al collega Luca Parmitano, primo italiano a diventare comandante. Non essendoci l’ufficialità, “oggi è presto per poter dire quali saranno le opportunità per l’Europa in termini assoluti”: chiarisce Saccoccia.

La missione lunare Artemis è comunque un programma internazionale e l’Italia è uno dei primi firmatari degli Artemis Accords , questo è sicuramente uno dei motivi che ha consentito di dare importanti opportunità agli astronauti italiani sia sulla Stazione spaziale Internazionale e probabilmente potrebbe ripersi anche per la prossima missione lunare Artemis. “ Che sia in orbita intorno alla Luna o sulla superficie della Luna è presto per dirlo”: conclude senza ufficializzare il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana.

